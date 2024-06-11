«Выходи за меня замуж»: военный из зоны СВО устроил возлюбленной сюрприз в Татарстане

В Набережных Челнах военнослужащий с позывным Бабон, находящийся в зоне СВО, приехал в краткосрочный отпуск и устроил сюрприз своей возлюбленной Олесе. Об этом рассказал «Татар-информ». Девушка не знала, что он приехал, и была шокирована его появлением. Сентябрь прошлого года они провели в разлуке, и встреча стала для них настоящим праздником. Бабон не только удивил Олесю своим приездом, но и сделал ей предложение руки и сердца.

«Это очень тяжело далось, были определенные причины, что я не мог приехать раньше», –рассказал военный.

Фото: © Лейсан Габдрашитова / Татар-информ

Бабон и Олеся вместе больше 2-х лет. Они познакомились в социальных сетях и уже на первом свидании поняли, что между ними искра. Влюбленные мечтают о свадьбе, и у них уже есть маленький сын Назар, которому уже 7 месяцев.

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