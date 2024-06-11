«Выходи за меня замуж»: военный из зоны СВО устроил возлюбленной сюрприз в Татарстане

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Республика
11 июня 2024  08:42
Автор:
Эндже Гарафиева

В Набережных Челнах военнослужащий с позывным Бабон, находящийся в зоне СВО, приехал в краткосрочный отпуск и устроил сюрприз своей возлюбленной Олесе. Об этом рассказал «Татар-информ». Девушка не знала, что он приехал, и была шокирована его появлением. Сентябрь прошлого года они провели в разлуке, и встреча стала для них настоящим праздником. Бабон не только удивил Олесю своим приездом, но и сделал ей предложение руки и сердца. 

«Это очень тяжело далось, были определенные причины, что я не мог приехать раньше», –рассказал военный.

 Фото: © Лейсан Габдрашитова / Татар-информ

Бабон и Олеся вместе больше 2-х лет. Они познакомились в социальных сетях и уже на первом свидании поняли, что между ними искра. Влюбленные мечтают о свадьбе, и у них уже есть маленький сын Назар, которому уже 7 месяцев. 

В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее - по телефону 8 (800) 222-59-00.

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