Выходные в Татарстане будут дождливыми и прохладными

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Республика
8 августа 2024  17:27
Автор:
Эндже Гарафиева

Жителей Татарстана ожидают пасмурные и дождливые выходные. Как сообщает Гидрометцентр РТ, в республику придёт прохлада. 

В субботу, 10 августа, ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем дожди усилятся и местами перейдут в ливни с грозами. Ветер северо-восточный, переходящий в северо-западный, 5-10 м/с, при грозе возможны кратковременные усиления до 15-17 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 градусов, днем воздух прогреется до +19...+24 градусов. 

В воскресенье, 11 августа, характер погоды существенно не изменится. Сохранится облачность с прояснениями, пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, при грозе порывы до 15-17 м/с. Ночью и утром местами возможен туман. Температура воздуха ночью +12...+17 градусов, днем +19...+24 градуса.

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