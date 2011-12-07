Гороскоп на 2-8 августа

Овен

Первые три дня могут принести успех во всех начинаниях на работе только при полной самоотдаче. В четверг и пятницу стоит избегать обострения внутрисемейных конфликтов. В конце недели будет легче прийти к решению, которое устроит всех близких.

Телец

Начало этой недели поспособствует успешному поиску работы или подработки. Также это время благотворно для того, чтобы в одиночестве проанализировать прошлое и распланировать будущее. Остальные дни будут наполнены суетой и рутиной.

Близнецы

До середины недели приятные сюрпризы и удача в делах могут подтолкнуть к желанию серьезных перемен. Но оформление ипотеки или кредита сейчас не будет лучшим решением. Отдохните на природе с друзьями, посетите выставку или займитесь йогой в парке в выходные.

Рак

Трудолюбие, внимательность и настойчивость словно уйдут в отпуск до среды. Поэтому будьте внимательнее вдвойне и постарайтесь избегать опрометчивых поступков. Остальные дни принесут удачу как на работе, так и в отношениях. В выходные навестите родственников или друзей.

Лев

Благополучный период во всех отношениях. Можно заняться самообразованием, расширить круг знакомых как на работе, так и в соцсетях, проявить себя в профессиональном плане. В конце недели отдохните с друзьями, сходите на свидание, в театр или на новый фильм.

Дева

Постарайтесь не конфликтовать на работе и не тратить большие суммы денег до среды. Зато потом звезды обещают приятное общение и встречи, посещение новых мест или кратковременную командировку. При небольшом недомогании не затягивайте с визитом к врачу.

Весы

Самое время поискать людей, которые помогут вам не только советом, но и деньгами на воплощение ваших идей. Накопившиеся как дома, так и на работе проблемы потребуют срочного решения, что создаст напряженную обстановку. Отдых и развлечения придется перенести.

Скорпион

В начале недели вероятно незначительное снижение работоспособности и рабочей активности. Поэтому необходима целенаправленная деятельность для достижения результата. Встречи и поездки поспособствуют профессиональному росту. В пятницу можно делать дорогие приобретения.

Стрелец

Отнеситесь философски к событиям первой половины недели. Уже в четверг ситуация начнет улучшаться. Новые знакомства вряд ли перейдут в разряд серьезных, но принесут много приятных и запоминающихся моментов. Будьте внимательнее к своим финансовым делам.

Козерог

Незначительные неприятности могут повлиять на настроение, но это не станет препятствием для решения вопроса по улучшению жилищных условий. Будьте терпимее к старшим родственникам и детям. В конце недели так организуйте свой досуг, чтобы он помог и отвлечься, и развлечься.

Водолей

До середины недели ожидаются успехи в личной жизни. Удачным будет поиск нового места работы. А вот с заведением домашнего питомца пока стоит повременить. В выходные наиболее успешно получится укрепить здоровье, ввести режим дня, упорядочить сон.

Рыбы

Стоит держать эмоции под контролем, и множество вопросов решится легче и быстрее, чем обычно. Наведите порядок дома, составьте текущие планы, пройдите профилактический медицинский осмотр. Ревность и излишняя эмоциональность могут привести к конфликту.