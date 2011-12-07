Гороскоп  на 5 - 11 ноября

Овен Напряжение последних дней на работе спадет, для вас наступит более-менее спокойное время; ничто не помешает успешному выполнению ваших обязанностей. В личной жизни откроются факты, о которых вы раньше не знали, скорее всего, они вас обрадуют. Телец Ваша энергия и энтузиазм заразят окружающих; вас поймут и активно поддержат. Близкие будут приятно удивлены, когда узнают о ваших способностях и умениях. В личной жизни нужно без сожаления распрощаться с тем, к кому вы стали равнодушны.Близнецы Недовольство собой будет нарастать. Поэтому нужно начать менять в своей жизни то, что вас сейчас не устраивает. Не допускайте перекоса в сторону решения вопросов только личной жизни: запустив остальные дела, вы останетесь у разбитого корыта.Рак Если навалится осенняя хандра, постарайтесь больше времени проводить вне дома, в кругу друзей или у родственников. Вам нужно внимательнее присмотреться к человеку из ближайшего окружения, который еще недавно казался вам неинтересным.ЛевСейчас вам не хватает логики и последовательности в действиях, поэтому в делах и личной жизни наблюдается сумбур. Вследствие этого вполне возможен промах там, где вам меньше всего этого хотелось бы. Ситуацию можно исправить, правда, у вас получится это не сразу.ДеваВы найдете способ для решения вопроса, который вам не удается долгое время. Для этого нужно всего лишь сделать довольно рискованный шаг. Не исключено, что это заденет самолюбие кого-то из окружения, но вам принесет несомненную пользу.Весы Груз не решенных на прошлой неделе проблем давит на вас, а вы их как будто не замечаете. И это правильно! Подождите немного - ситуация вскоре начнет складываться в вашу пользу. Некто из прошлого появится в вашей жизни, и у вас начнутся перемены.СкорпионНе исключена важная и полезная для вас встреча. В делах не рискуйте: торопясь, можете наделать массу досадных ошибок. Сейчас важно сохранить баланс между вашими возможностями и желаниями, поскольку первая же неудача может выбить вас из колеи.СтрелецВ делах вы проявите себя как лидер. Но во избежание напряжения в общении с коллегами иногда пропускайте их вперед. Учитесь радоваться успехам других - и ваш авторитет укрепится. Отношения с любимым улучшатся, если больше времени будете проводить вместе.КозерогНельзя все время думать о делах - это грозит умственным и физическим переутомлением. Вспомните о своем хобби; хотя оно потребует много вашего свободного времени, но не помешает карьерному скачку. Выходные проведите в семейной обстановке.ВодолейПланируя дела, не стройте воздушные замки, а руководствуйтесь здравым смыслом, так как обстоятельства, на которые вы не можете повлиять, изменят ваши намерения. Не исключено, что кто-то из близких выскажет вам свои серьезные претензии. РыбыЕсли будете хвататься сразу за все дела, то ничего не сделаете, придется даже переделывать то, что реализовали непродуманно. Одиночество в выходные вам противопоказано. Встряхнитесь и начинайте действовать - звезды вам благоволят.