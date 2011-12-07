Гороскоп на 7 - 13 сентября

Овен

Первую половину недели вы посвятите налаживанию контактов. У вас появится новый могущественный покровитель, который поможет вам в реализации дальнейших профессиональных планов. Семья потребует особого внимания в выходные. Уделяйте больше времени близким и родным людям.

Телец

Предстоит принять важное решение, касающееся личной жизни. Попытайтесь найти компромисс и не действуйте сгоряча. В противном случае разрыв отношений неизбежен. Успех ждет людей творческих профессий. У них появится возможность продемонстрировать свои таланты широкой аудитории.

Близнецы

Вы тратите свои жизненные силы на несуществующие проблемы. Прислушайтесь к советам близких, не отказывайтесь от их поддержки. Вполне возможно, что в этот период вы встретите старого знакомого, о котором не слышали несколько лет. Встреча принесет новые чувства и положительные эмоции.

Рак

Многое будет удаваться вам легко и просто. Вы уверены в себе и своих силах. Однако не стоит ждать быстрых перемен. К своей цели вы продвигаетесь неуклонно, но постепенно. Принимайте ситуации такими, какие они есть. Во всем находите положительные моменты. Откажитесь от острой и жирной пищи.

Лев

У одиноких появится великолепный шанс устроить свою личную жизнь. Вы будете в центре внимания, ваши многочисленные достоинства не останутся незамеченными. Для уже состоящих в браке начнется период размышлений над ошибками в отношениях. Окружите любимых теплом и заботой.

Дева

Вас переполняет энергия. Важно направить ее в нужное русло. Действуйте обдуманно, а не спонтанно. Иногда даже самый маленький просчет способен привести к катастрофе. Звезды советуют воздержаться от дальних поездок и участия в массовых мероприятиях. Выходные лучше провести с семьей.

Весы

С большим вниманием отнеситесь к новым знакомствам. И не выпускайте инициативу из своих рук. Звезды призывают вас взглянуть по-новому на привычные вещи. Расставьте приоритеты и начинайте действовать в выбранном направлении. Прекрасное время для получения новых знаний и навыков.

Скорпион

Ваши доходы стремительно увеличатся. Это позволит создать прочную финансовую базу на будущее. В отношениях с родственниками возникнут серьезные проблемы. Старайтесь контролировать свои эмоции. Не делайте того, о чем будете жалеть. В этот период лучше отказаться от дальних поездок.

Стрелец

Вам придется самостоятельно творить свою судьбу! Результаты, которые вы получите в конечном итоге, будут прямо пропорциональны приложенным усилиям. Кому-то из друзей потребуется ваша помощь и поддержка. Будьте готовы прийти на выручку. Найдите время на занятия спортом и уход за собой.

Козерог

В первую очередь необходимо уделить максимум внимания своему здоровью. Примите профилактические меры, получите квалифицированную консультацию специалиста. Постарайтесь избегать эмоциональных перегрузок и стрессовых ситуаций. Вторую половину недели лучше провести за городом.

Водолей

Неожиданно исполнится ваше заветное желание или давняя мечта. Подходящий период для любых начинаний. Будьте смелы и активны. У вас получится все, за что бы вы ни взялись. Не бойтесь перемен: они неизбежны и изменят вашу жизнь к лучшему. Звезды призывают вести здоровый образ жизни.

Рыбы

Для того чтобы прожить этот период без потерь, вам потребуется вся ваша внимательность и собранность. Ведите себя с достоинством, не показывайте окружающим свои страхи и слабости. В выходные близкий человек сделает вам приятный сюрприз. Найдите время для занятия творчеством.