Гороскоп на 7-13 декабря

Овен

Загляните внутрь себя, возможно, откроются скрытые таланты. Прекрасное время для занятий спортом. Смотрите позитивно на все происходящее, тогда преодолеете любые трудности. Умеренные физические нагрузки пойдут вам на пользу. Высыпайтесь, больше гуляйте на свежем воздухе.

Телец

Удачно все складывается на работе. Почувствуете подъем сил, что поможет осуществить давно задуманные планы. Близкие будут нуждаться в вашей заботе и внимании. Стоит заняться профилактикой заболеваний почек. Пейте больше жидкости, сядьте на диету.

Близнецы

Не стоит доверять новым знакомым, следует присмотреться к ним получше. Благоприятный период для решения финансовых вопросов. Для одиноких это удачное время для поиска второй половинки. В целях укрепления иммунитета употребляйте больше продуктов, содержащих витамины.

Рак

Если коллеги попросят о помощи - не отказывайте им. В выходные пройдитесь по магазинам в поисках новогодних подарков. Благоприятное время для экспериментов с внешностью - поменяйте прическу или попробуйте другой стиль в одежде. Помните: все перемены - к лучшему!

Лев

В последний месяц года стоит заняться тем, чтобы доделать все начатое ранее. Это касается как личных, так и профессиональных дел. Так вы сможете спокойно отдыхать в новогодние каникулы. В отношениях со своей второй половинкой следует сдерживать эмоции во избежание конфликтов.

Дева

Внимательно отнеситесь к поступающим деловым предложениям, подумайте, за что стоит браться, а от чего лучше отказаться. Избегайте людей, с которыми вам некомфортно. Сейчас самое подходящее время помириться с тем, с кем пребываете в ссоре. Сделайте первый шаг. Все будут рады примирению.

Весы

Звезды сулят вам улучшение финансового положения. Предложения о дополнительном заработке окажутся весьма кстати - соглашайтесь, это принесет вам неплохую материальную прибыль. Чтобы восстановить душевное равновесие, запишитесь на йогу или сходите в бассейн.

Скорпион

Можете смело предлагать свои идеи на работе, они найдут поддержку у руководства. Пересмотрите свой рацион питания, откажитесь от вредной пищи, ешьте больше полезных продуктов, овощей, фруктов. Вы сразу почувствуете себя намного лучше, прибавится сил для новых свершений.

Стрелец

Подходящее время для перемен в жизни. Больше внимания уделите своим родным и близким. Благоприятный период для изучения чего-то нового, самообразования. Не переедайте, откажитесь от мучного и сладкого, чтобы в дальнейшем не было проблем с поджелудочной железой.

Козерог

Не переутомляйтесь, часть срочных дел можете ненадолго отложить. Удачный период, чтобы заняться благоустройством своего жилья. Метеозависимым людям стоит внимательнее относиться к своему здоровью, вовремя принимать все необходимые лекарства.

Водолей

Неожиданная командировка окажется удачной: вы благополучно решите рабочие проблемы и сможете немного отдохнуть. Подходящий период, чтобы заняться своей фигурой. Запишитесь на тренировки в спортзал, сядьте на диету. Результат вас непременно порадует.

Рыбы

В этот период стоит внимательнее прислушиваться к своему внутреннему голосу, интуиции. Только так вы сможете поступить правильно. Удачное время для проведения косметических процедур или посещения парикмахера. Побалуйте себя чем-то вкусненьким.