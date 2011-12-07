Гороскоп на 5-11 июля

Овен

На протяжении почти всей этой недели будут успешны дела на работе. Отношения с домашними тоже будут гармоничными. В выходные могут возникнуть разногласия с близким человеком. Отнеситесь терпимее к точке зрения своего собеседника, найдите компромисс.

Телец

Понедельник принесет удачу тем, кто решает важные вопросы, меняет жизнь, начинает новые проекты. В середине недели может порадовать неожиданная прибыль или возможность подработать. Опасайтесь недоброжелателей, которые могут распустить неприятные слухи.

Близнецы

В первые 3 дня все будет получаться словно само по себе. Да и конец недели благоприятен для ведения переговоров по заключению выгодных соглашений, для дорогостоящих покупок. Отдых с друзьями на природе или поездка на дачу поднимут настроение.

Рак

Эта неделя может порадовать вас приятными сюрпризами. Это может быть неожиданная встреча с друзьями, внимание со стороны представителей противоположного пола, скорое решение финансовых вопросов или желанные покупки. Но избегайте азартных игр.

Лев

В понедельник ваше желание настоять на своей точке зрения может испортить отношения с коллегами на работе. В следующие 3 дня есть шанс завести очень нужные знакомства. А вот в конце недели желательно как следует отдохнуть. Это принесет немало приятных впечатлений.

Дева

Начало недели посвятите решению вопросов, связанных с обращением в государственные инстанции. Ваше упрямство может сослужить плохую службу и подорвать вашу профессиональную репутацию. Дружеские встречи в конце недели помогут хорошо отдохнуть.

Весы

С самого начала и до середины недели все свои усилия направьте на решение вопросов в профессиональной сфере. Поиск нового места работы или временной подработки увенчаются успехом. В конце недели внимательнее отнеситесь к своему самочувствию, избегайте сквозняков.

Скорпион

Первая половина недели потребует повышенной активности на рабочем месте, так как может появиться возможность карьерного роста. Помощь друзей и покровителей будет как нельзя кстати. Вторая половина недели пройдет спокойнее, главное — будьте сдержаннее.

Стрелец

Неделя пройдет спокойно и размеренно. Все силы будут направлены на решение насущных вопросов. Желательно принять меры по укреплению иммунитета. Выполнение домашних дел, общение с близкими и друзьями, забота о домашних питомцах поддержат душевное равновесие.

Козерог

Одиноким людям в понедельник стоит быть внимательнее и не пропустить счастливую встречу. День также хорош для улаживания конфликтов и прекращения вражды, восстановления дружеских отношений. Выходные проведите с семьей, навестите престарелых родственников.

Водолей

Желание всем доказать свою правоту, указать на ошибки собеседников могут послужить подрыву вашей профессиональной репутации. Переключите свое внимание на общение с новыми людьми, поучитесь чему-то новому. В выходные будьте внимательны в выборе пищи.

Рыбы

Прилив сил и новые полезные знакомства обещают звезды в понедельник. Вплоть до четверга избегайте ссор с близкими людьми, даже если вы правы. Ревность плохой советчик. Если хотели завести домашнего питомца, то сейчас самое благоприятное время для этого.