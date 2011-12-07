Гороскоп на 9 - 15 марта

Овен

Ощутите прилив сил, начнете получать удовольствие от жизни. На этой позитивной волне кто-то из вас может влюбиться, а кто-то почувствует особенное тепло по отношению к близкому человеку. Возобновите деятельность, которую забросили из-за недостатка времени.

Телец

Благоприятное время для того, чтобы разобраться в себе. Может возникнуть желание прекратить отношения с некоторыми из своих знакомых из-за разногласий и недомолвок. Будьте активны в этот период, обменивайтесь идеями, ищите единомышленников, создавайте новое.

Близнецы

Будет много ответственной работы. Обстоятельства потребуют от вас собранности и дисциплинированности. Появится определенность в вопросе, который вы обдумывали. Лучшим отдыхом в конце недели будет спокойное уединенное времяпрепровождение. Воздержитесь от крупных покупок.

Рак

Вас ждут поездки, приятные встречи. Используйте это время для укрепления отношений. Найти общий язык с родными будет непросто, однако шанс найти взаимопонимание есть. Старайтесь проявлять тактичность. Побалуйте себя чем-то приятным, старайтесь сохранять расслабленное состояние.

Лев

Прояснятся многие недоговоренные моменты в отношениях с партнером. Профессиональная деятельность потребует полной самоотдачи. Настроение может быть немного сниженным. Обратите внимание на свое здоровье, соблюдайте режим сна — возможна невнимательность из-за недосыпания.

Дева

Ожидается активный период, наполненный событиями. Могут вернуться старые проблемы. Настроение будет изменчивым. Друзья поддержат вас во всем. Те, кто искал работу или начал задумываться о ее смене, могут получить выгодное предложение от потенциального работодателя.

Весы

Будете спокойны и уверены в себе. В профессиональной деятельности придется решать непростые задачи. Возможны эмоциональные нагрузки, связанные с обилием дел, с которыми трудно управиться. У одиноких представителей знака появятся шансы найти свою половинку.

Скорпион

Начальство поставит перед вами новые задачи. В личной жизни возможны неожиданные повороты судьбы, приятные впечатления. Будут актуальны вопросы, связанные с недвижимостью. Появится легкость, желание творить, но времени окажется катастрофически мало из-за загруженности на работе.

Стрелец

Ваша самооценка вырастет. Почувствуете изменения к лучшему. Произойдет переоценка ценностей. Ваши успехи отметит руководство — можете получить повышение или денежное вознаграждение. Прислушайтесь и не пропускайте мимо ушей то, что хотят донести до вас члены семьи.

Козерог

Разрешится множество вопросов. Станете более спокойны и гармоничны. С деньгами проблем не будет. Посвятите свободное время занятиям, которые доставляют радость и удовлетворение. Некоторые могут отправиться в путешествие или задумаются о приобретении путевки.

Водолей

Найдете новую информацию, будете что-то активно обдумывать. Могут появиться новые источники заработка. Есть возможность найти хорошую работу. Период благоприятен для операций с недвижимостью. Займетесь обустройством дома, будете готовиться к приходу гостей.

Рыбы

Появится склонность к излишним переживаниям, можете накручивать себя понапрасну. Вовремя переключайте внимание на положительные моменты жизни. Старайтесь больше отдыхать, заботьтесь о здоровье. Можно начать принимать витамины, заняться оздоровительными практиками.