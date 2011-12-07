Гороскоп на 9-15 ноября

Овен

Ожидают серьезные перемены к лучшему. Звезды обещают вам покровительство во всех начинаниях. На работе прибавится дел после праздников. Пройдите осмотр у стоматолога, даже если нет зубной боли. Душевное состояние в норме. Избегайте необдуманных трат.

Телец

Звезды советуют обратить особое внимание на личную жизнь: семейным — уделить больше времени близким, а одиноким заняться поиском второй половинки. Финансовое положение заметно улучшится. Не исключены получение премии или возврат крупного долга.

Близнецы

Будьте осторожны с новыми знакомыми, не стоит им рассказывать о своих достижениях. Помощь и поддержка близких окажутся весьма кстати. Если осенняя депрессия будет одолевать, займитесь йогой или медитацией. Побалуйте себя чем-то вкусненьким.

Рак

Усидчивость и внимательность помогут вам справиться с большим объемом срочной работы. Подходящее время для крупных покупок, решения финансовых вопросов. Вы будете пользоваться успехом у противоположного пола. Настроение обещает быть отличным.

Лев

Возможны встречи с близкими, друзьями, с кем давно не виделись. Для профилактики осеннего авитаминоза пропейте необходимые витамины, предварительно посоветовавшись с врачом. Шопинг — это то, что вам действительно нужно в эти хмурые осенние дни.

Дева

Самое подходящее время для изучения чего-то нового. Удачными окажутся деловые поездки, переговоры. Возможно, вам вернут старые долги. Больше внимания уделите своим детям. Соблюдайте осторожность при обращении с электроприборами. Больше гуляйте на свежем воздухе

Весы

Ваша работоспособность не останется без внимания руководства и принесет вам не только моральное удовлетворение, но и прибыль. Некоторые продукты питания могут спровоцировать аллергию, поэтому будьте внимательны к тому, что вы едите.

Скорпион

Успех в финансовых делах пророчат вам звезды на этой неделе. На работе с текущими делами справитесь сами, без помощи коллег. Выходные лучше проведите в кругу семьи. Подходящее время для занятий танцами, активными видами спорта. Здоровью ничего не угрожает.

Стрелец

Максимальная собранность потребуется на работе. От этого будет зависеть ваше материальное положение и карьерный рост. Полезны умеренные физические нагрузки. Не жалейте времени на сон. Возможно, в этот период у вас произойдет переоценка ценностей. Не переживайте — все к лучшему!

Козерог

На работе все стабильно. Переизбыток энергии следует потратить на совершение дел, на которые раньше не хватало времени. Откажитесь от острой и жирной пищи во избежание проблем с печенью. Не конфликтуйте с домочадцами, сохраняйте позитивный настрой.

Водолей

В сложных ситуациях доверьтесь интуиции, она не подведет. Появится уверенность в своих силах. Близкие порадуют своими достижениями. Не занимайтесь самолечением в период обострения хронических заболеваний, лучше обратитесь за помощью к специалисту.

Рыбы

Все тихо и спокойно на работе, особых перемен не предвидится. Откажитесь от мучного и сладкого, чтобы потом не жалеть о лишних килограммах. Обратите внимание на близких родственников, возможно, кому-то нужны от вас совет и поддержка. Пейте больше жидкости.