Гороскоп на 10-16 февраля

Овен Неделя полна благоприятных возможностей. Энергия будет на подъеме, что позволит завершить начатое и приступить к осуществлению или планированию начинаний. Общение будет доставлять удовольствие, однако внимательно приглядывайтесь к своему окружению - там может оказаться недоброжелатель. Телец Карьера пойдет в гору, финансовое положение стабилизируется. Можете стать слишком романтичным, мечтательным. Не стоит идеализировать что-либо. Это грозит разочарованием. Уделите внимание своему здоровью, особенно если у вас есть проблемы с сердцем или печенью. Близнецы Ваше неравнодушие поможет разрешить разногласия в коллективе, направит споры в конструктивное русло. Благодаря этому ваш авторитет на работе значительно вырастет. Можете заинтересоваться психологией, педагогикой или философией, займетесь общим оздоровлением организма. Рак На вас навалится большое количество дел и обязанностей. Будете проводить на работе много времени, что может вызвать недовольство родственников. В вопросах здоровья обратите внимание на общее оздоровление - сбалансированное питание, бег или ходьба по утрам поднимут тонус. Лев Может обрести много новых друзей благодаря тому, что будете веселы и жизнерадостны. Ожидает теплое общение с членами семьи, родителями, детьми. Увеличения доходов не предвидится, поэтому будьте бережливы и экономны. Для неженатых и незамужних возрастает вероятность знакомств в поездках и путешествиях. Дева В работе проявите дотошность и принципиальность. Именно эти ваши качества будут оценены начальством. Много времени будете уделять членам семьи. Берегите свое здоровье, не игнорируйте симптомы, в случае возникновения воспалительного процесса лучше пропить лекарства - само может не пройти. Весы Ваши принципиальность и чувство юмора помогут в разрешении недоразумений. Начальство будет к вам благосклонно. Дети потребуют внимания - придется помогать им в каких-то вопросах. Избегайте переохлаждения, нахождения в местах с большим скоплением народа, чтобы избежать вирусных инфекций. Скорпион Ожидает большой объем работ. Будете заняты и дома, и на работе. Неженатые и незамужние займутся поиском своей второй половинки. Семейные захотят внести ясность в отношения. В финансовой сфере возможны улучшения - небольшое увеличение оклада, премия. Со здоровьем все будет в порядке. Стрелец Кто-то из членов семьи может напомнить вам о тех моментах из прошлого, когда вы вели себя не очень корректно. Отнеситесь к этому без лишних эмоций. Ваше финансовое положение будет вас радовать. Возможны простудные заболевания, поэтому избегайте переохлаждения, одевайтесь по погоде. Козерог Будете упорно трудиться, чем заслужите уважение коллег, руководства. Это поднимет вашу самооценку. Можете сделать очень выгодные вложения. Укрепляйте иммунитет, занимайтесь общим оздоровлением организма, а также тем, что доставляет вам радость и удовольствие. Водолей Возрастет ваша притягательность в глазах противоположного пола. Незамужние и неженатые смогут без труда привлечь понравившегося партнера своим обаянием, внутренним светом. Проблем с финансами не будет. Сможете многое себе позволить, приобрести. Будьте осторожны на дорогах. Рыбы Могут обостриться страхи, ограничивающие убеждения могут мешать активным действиям. Вам захочется разобраться в причинах происходящих событий. Чтение соответствующей литературы принесет пользу. Хорошее время для избавления от вредных привычек, оздоровительных процедур.