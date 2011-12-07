Гороскоп на 11 - 17 февраля

ОвенНеделя для вас пролетит быстро. Все силы и энергию вам придется направить на подготовку и проведение важного мероприятия на работе или широкого семейного торжества. Нужно будет проявить максимум дипломатичности, чтобы интересы и пожелания близких были учтены, иначе возможна неприятная ситуация.ТелецВ вас проснется желание перемен, жить и работать захочется по-новому. Самое простое - обновить свой гардероб. А если решитесь на большее, то можно поменять место прежней работы или даже место жительства. Конечно, все это потребует немалых трат, но результат удивит даже вас.БлизнецыЧеловек, который все это время был рядом с вами, вдруг откроется с неожиданной стороны. Близкое общение с ним изменит ваше представление о жизни. Поддавшись его обаянию, вы, забыв об осторожности, решитесь на неожиданный поступок. Не исключена и совместная интересная поездка.РакГлавной проблемой начала этой недели для вас станет нехватка денег, так что придется экономить даже на самом необходимом. Но к концу семидневки вы приобретете то, что должны были получить. И это сразу же вернет вам настроение и присутствие духа. К тому же не исключена встреча с дорогим для вас человеком.ЛевЭта неделя для вас окажется временем долгожданной передышки после напряжения последних дней. Так что вполне заслуженно можете расслабиться и ничего не делать. Однако форс-мажорные обстоятельства на работе заставят вас в конце рабочей пятидневки активно включиться в производственный процесс.ДеваЯркие события ждут вас в начале этой недели. Ваше настроение не испортят даже небольшие личные финансовые затруднения и неприятный момент на работе. Вы в предвкушении встречи с близким вам человеком, который должен вот-вот вернуться из долговременной поездки.ВесыВаши рабочие будни будут осложнены проблемами старших родственников или подросших детей. Увы, в одиночку вам не справиться, поэтому придется прибегнуть к помощи людей, которые вас уже не раз выручали. Не исключено, что нужно будет взять отгул на работе или срочно перенести важное дело.СкорпионВсе дела - на работе и дома - вы будете решать, руководствуясь не разумом, а поддавшись чувствам и эмоциям, а это помощники плохие в той ситуации, которая складывается вокруг вас. Не исключено, что встанет вопрос о сокращении штатов, к счастью, у вас есть реальный шанс остаться.СтрелецСамые радующие успехи вас ожидают в финансовой сфере - удастся одним махом рассчитаться с долгами, а если вам тоже были должны, то ожидается и возвращение долга. Так что смело можете совершать крупные покупки для обновления интерьера квартиры и делать дорогие подарки любимым.КозерогУсложнившаяся ситуация на работе не позволит вам забыть о служебных проблемах ни на минуту. Дома с пониманием отнесутся к такой невозможности активно участвовать в домашних делах, предоставив вам право решать, как провести и выходные. А вот у вашего любимого могут возникнуть претензии.ВодолейНеделя пройдет без особых волнений и неприятностей. Вам, на удивление, удастся к концу рабочей пятидневки закончить все дела, которые вызывали у вас беспокойство. Выходные принесут много приятных встреч, не исключено знакомство с человеком, который сыграет важную роль в вашей жизни.РыбыЕсли вы сейчас не у дел, то некто из вашего окружения подтолкнет вас к заведомо авантюрному предприятию. Даже допуская, что при этом многого можете лишиться, все-таки дадите свое согласие. И будете совершенно правы! Успех придет, правда, не сразу и немного не в том виде, как вы планировали.