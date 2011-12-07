Гороскоп на 11 - 17 марта

ОвенПосле весело проведенного праздника вам придется с головой сразу же окунуться в работу, поскольку перед вами встанет серьезный неотложный вопрос. С ним вы вполне удачно справитесь, правда, не без помощи коллег. В выходные удастся устроить для близкого человека незабываемый отдых вне домашних стен.ТелецНе исключено, что в личной жизни вас ждет разочарование - человек, который казался вам идеалом, проявит себя с негативной стороны. Забыть свои огорчения вы сможете или в работе, или вспомнив о своем хобби. Порадует успешное завершение трудного юридического дела, связанного с наследством. БлизнецыВесенние деньки заставят вас задуматься о переменах в своей жизни. Ваша работа вас вполне устраивает. Может быть, начать со своего гардероба? Проявите активность и в поисках своей второй половинки: чаще бывайте в компаниях, посещайте места развлечений - там и возможна долгожданная встреча. РакК вашей радости, справиться с увеличенным объемом работы вам удастся вполне успешно. Однако для этого придется посвятить этому часть своего времени в выходные. Ваше рвение будет замечено начальством, а вот коллеги вряд ли его одобрят. Домашние тоже выскажут недовольство такой занятостью.ЛевВозможно новое деловое сотрудничество, однако интуиция вам подскажет, что в этом есть некий подвох. Лучше отказаться от неожиданного покровительства, которое вам предложат, и самому добиваться своей цели. Вы вдруг заметите особые знаки внимания со стороны человека, который вам давно нравится.ДеваМного сил и времени у вас уйдет на хлопоты, которые впоследствии окажутся напрасными. Увы, все это не станет стартовой площадкой ваших будущих побед ни на работе, ни в жизни. Однако в конце недели, не исключено, вы испытаете озарение, найдете убедительные доводы, и ваши инициативы будут одобрены. ВесыНе исключена необоснованная ревность из-за вашей мнительности. И это испортит настроение не только вам. Следствием вашей раздражительности станет то, что дела на работе будут даваться вам с трудом, поскольку сосредоточиться на них будет трудно. Но личная встреча в конце недели все изменит.СкорпионНа работе не исключено несколько необычное личное поручение вашего начальства. В личной жизни все безоблачно; радует финансовое благополучие семьи, а также школьные успехи детей. У одиноких, которые провели прошлый женский праздник в дружеской компании, завяжется новый любовный роман. СтрелецНа семейном совете за вами останется решающее слово, поскольку все остальные самоустранятся. И вам удастся принять единственно верное решение. Это вызовет чувство гордости за вас, укрепит ваш авторитет среди родных. Однако проблемы в личной жизни могут испортить вам настроение в выходные. КозерогСтарайтесь быть мягче в отношениях не только с коллегами, но и с домашними, а тон приказа с детьми вообще недопустим, иначе с негативными последствиями такого непродуманного поведения вам придется столкнуться очень скоро. В финансовых вопросах не гонитесь за сомнительной выгодой.ВодолейВаши рабочие дела и деловые контакты в последнее время не вызывают большого оптимизма и, увы, не способствуют хорошему настроению. В конце недели не исключена какая-то новость, которая вас больше удивит, чем обрадует. Впервые за долгое время вам удастся провести много времени со своей второй половинкой.РыбыВам не следует принимать предложение об участии в каком-то проекте даже от лучшего друга, поскольку вскоре окажется, что идея эта изначально абсурдна и нереальна. В личной жизни наблюдается застой, но не стоит тратить усилий, чтобы придать отношениям с любимым динамику: близкий человек к этому не готов.