Гороскоп на 9-15 августа

Овен

В понедельник вы сможете приобрести новых друзей, реализовать свои планы, побывать в интересных местах. Потребуется упорство и профессионализм в решении скопившихся повседневных вопросов. Отнеситесь серьезнее к просьбам детей и близких, проведите с ними выходные.

Телец

Постарайтесь избегать конфликтов в начале недели. Сосредоточьте свое внимание на доме и семье. Покупки удачны в середине недели. Шопинг в выходные не оправдает ожиданий. Стоит заняться накопившимися рутинными делами, наведением порядка в документах.

Близнецы

Начало недели благоприятно для профессионального роста. Оформление документов, сбор справок, получение нужной информации - все получится быстро и качественно. В выходные придется выбирать: отдохнуть с друзьями или сделать срочную работу.

Рак

В сердечных делах и профессиональной деятельности не принимайте необдуманных решений. Хорошее время для карьерного роста или поиска новой работы. Выходные посвятите отдыху в кругу единомышленников или друзей. Есть возможность встретить свою вторую половинку.

Лев

Вера в себя и профессионализм положительно повлияют на финансовое благосостояние. Интересные идеи и новые проекты подтолкнут к изучению иностранного языка, необходимого для их реализации. Сглаживайте острые углы при общении с родственниками и единомышленниками.

Дева

Ваша активность позволит блестяще справиться с самыми непростыми делами. Но постарайтесь отдыхать: все дела сразу не переделать, а самочувствие может ухудшиться. Середина недели подарит удачу на работе и порадует успехами в личной жизни. В выходные навестите родных.

Весы

До вечера среды желательно отложить важные дела. Посвятите время своему хобби, необременительному общению с друзьями, повседневной рутине. С четверга начнутся небольшие положительные изменения во всех сферах жизни. Выходные проведите со своей семьей.

Скорпион

В понедельник внимательно следите за документами и деньгами. Остальные дни недели благоприятны для достижения поставленных целей и укрепления авторитета в рабочем коллективе. Однако для этого нужно активно действовать, подключая забытые связи, но не давайте повода для сплетен.

Стрелец

Эта неделя хороша для поездок и командировок. Даже возникающая иногда неуверенность и небольшие проблемы со здоровьем не помешают успешному решению возникающих вопросов. Не отказывайтесь от выгодных деловых предложений, не упустите свой шанс улучшить финансовое положение.

Козерог

Любой вид деятельности, способствующий выбросу адреналина, будет привлекать внимание в первые дни недели. Но будьте внимательны к своему здоровью, не пускайте ничего на самотек. В выходные сходите в гости или проведите время с друзьями.

Водолей

На эти дни не стоит планировать ничего серьезного. Займитесь повседневной рутиной. Спокойно обсудите накопившиеся вопросы со своей второй половинкой и близкими. Избегайте участия в любых интригах или тайных делах - будете разочарованы результатами.

Рыбы

Первая половина недели не обещает ничего интересного. Будни посвятите укреплению своего здоровья, увеличению физической активности. Отдохните за городом, на даче или у родственников, друзей. Единение с природой поможет найти ответы на мучающие вопросы.