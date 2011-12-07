Гороскоп на 14 - 20 сентября

Овен

Удача будет сопутствовать вам во всем, поэтому смело можете браться за любые дела и начинания. Вы получите больше внимания со стороны любимого человека. Одиноким звезды пророчат судьбоносную встречу. Больше гуляйте на свежем воздухе. Если давно мечтали о домашнем питомце - сейчас самое время сделать это.

Телец

Больше времени уделите своей второй половинке. Не исключена возможность карьерного роста. Подходящее время для поездок и путешествий. Откажитесь от употребления алкоголя во избежание проблем со здоровьем. Загляните внутрь себя, возможно, откроются скрытые таланты.

Близнецы

Займитесь благоустройством своего жилища. Уделите больше времени родным и близким. Одиноким стоит именно в этот период серьезно заняться поиском второй половинки - не исключена судьбоносная встреча. Постарайтесь не нервничать по пустякам. Удачное время для совершения финансовых операций.

Рак

Идеальное время для общения с близкими, друзьями. Звезды рекомендуют планировать на этот период деловые и личные встречи, ибо все они будут вполне успешными. Откажитесь от любой вредной пищи. Пейте больше жидкости. Возможны крупные выгодные покупки.

Лев

Участие в крупном проекте на работе сулит вам карьерный рост и материальную прибыль. Контролируйте свои эмоции. Этот период идеален для налаживания личной жизни. Займитесь своей внешностью. Не исключена встреча с человеком, которого давно не видели. Отличное время для похода по магазинам.

Дева

Смело участвуйте в различных лотереях, конкурсах, ведь фортуна на вашей стороне. На работе все будет складываться великолепно: руководство оценит ваши заслуги. Находящимся в поиске работы наконец-то удастся найти дело по душе. Побудьте наедине с собой. Начинайте свой день с зарядки! Устройте разгрузочные дни.

Весы

Поработайте над своей внешностью. Перестаньте общаться с теми, кто вам не нравится. У одиноких не исключено долгосрочное перспективное знакомство. Самое удачное время для изучения чего-то нового. Возможно, поступят такие предложения, от которых лучше не отказываться.

Скорпион

Вас ожидает прекрасный сюрприз. Посвятите время близким. В работе все будет складываться удачно, если вы будете прислушиваться к мнению коллег и руководства. Больше уверенности в себе и своих силах! Займитесь йогой или медитацией. Выходные проведите вдали от города.

Стрелец

На работе не упустите шанс проявить себя. Звезды предостерегают от совершения ненужных необдуманных покупок. Не исключен карьерный рост. Одиноких ждут судьбоносные знакомства. Уделите время отдыху. Запишитесь на курсы, сходите на тренинги. Проведите время с пользой!

Козерог

Подходящее время для самообразования. Не исключено перспективное знакомство. Удачное время для поездок и путешествий. Во второй половине недели смело принимайте заманчивое предложение относительно своей карьеры. Укрепляйте иммунитет перед сезоном ОРВИ.

Водолей

Не исключены романтические знакомства, которые принесут много положительных эмоций. Удачное время для финансовых операций. Вполне возможно получение прибыли в виде возвращения долга или премии. Идеальное время для крупных покупок.

Рыбы

Если вы давно задумывались о смене места работы - сейчас самое время заняться поиском. Не исключено выгодное деловое предложение от одного из ваших друзей. Советуем вам не отказываться. Идеальное время для общения с близкими. Здоровье не подведет.