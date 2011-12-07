Гороскоп на 12-18 июля

Овен

На этой неделе будут успешно решаться семейные дела. Если начнете ремонт — он пройдет неожиданно быстро и без лишних затрат. Одинокие люди могут оказаться в центре внимания со стороны противоположного пола. Удачное время для примирения с родственниками.

Телец

Пришло время для активного общения с друзьями и знакомыми. Кроме посещения дружеских вечеринок, стоит обратить внимание на деловые контакты — есть возможность установить дружеские связи. Одинокие могут встретить настоящую любовь или помириться с близкими.

Близнецы

Благодаря вашему профессионализму, появится шанс на улучшение финансового состояния или карьерный рост. Да и родственники могут подбросить денег. Полученные средства целесообразно сразу вложить в крупные покупки, иначе утекут как песок сквозь пальцы.

Рак

Неделя творческого взлета и усиления интеллектуальных способностей. До среды есть возможность поправить материальное положение. С четверга по воскресенье будьте осторожнее в высказываниях — рискуете поссориться с близкими людьми. Выходные проведите в кругу семьи.

Лев

Начало и середина недели подходят для расширения деловой сферы и реализации карьерных амбиций. Может появиться желание заняться эзотерикой или духовными практиками, но новые знакомства и выгодные договора — в приоритете. Хотя какие-то чужие тайны раскрыть сможете.

Дева

Вся неделя окажется весьма благоприятной для различных дел и начинаний. Успех ждет во всем, в том числе и в личной жизни. Пятница и выходные дни могут принести прибыль, например, по лотерейному билету. Планы, составленные в эти дни, скорее всего, исполнятся.

Весы

На этой неделе звезды наделят энергией и оградят от неприятностей. Вы сможете отказаться от вредных привычек, уладить давние разногласия, познакомиться с интересными людьми. Кому-то могут предложить новую должность или новое перспективное место работы.

Скорпион

В понедельник будьте внимательнее в делах и словах — возможны ссоры и ошибки на работе. Середина недели благоприятна для решения поставленных ранее задач, повышающих ваш авторитет. Красноречие привлечет полезных людей. Есть шанс победы в соревнованиях.

Стрелец

Начало недели подойдет для решения дел в госинстанциях, включая финансовые обязательства. Со вторника по четверг лучше заняться текущими делами и решением бытовых проблем. В выходные вас ждут приятные встречи и общение с близкими людьми, друзьями.

Козерог

До вечера среды есть возможность успешно завершить дела, связанные с профессиональной деятельностью. Если вы ищете работу, звезды советуют лучше подготовиться к собеседованию. Одинокие могут встретить свою половинку или решиться на помолвку.

Водолей

Если на работе возникнут трудности, звезды советуют не начинать кардинальных перемен, а добросовестно выполнять свои обязанности. Уже с середины недели вы сможете успешно завершить начатые дела. Хороший период для мероприятий по укреплению здоровья.

Рыбы

Звезды дадут шанс проявить свою деловую хватку. Но не стоит ссориться с окружающими из-за мелочей. Ваш профессионализм будет замечен и оценен по достоинству. Усталость и небольшое недомогание пройдут в кругу семьи, где близкие окружат вниманием и заботой.