Гороскоп на 15 - 21 октября

ОвенУ вас что-то не получается? Найдите иной метод решения проблемы или пустите все на самотек. Не допускайте постоянного нервного напряжения, иначе не исключено ухудшение самочувствия. Не портите отношения с родителями из-за любимого: они окажутся правы.ТелецНе бойтесь на этой неделе рисковать. Не живите прошлым и не корите себя за допущенные ошибки; смело двигайтесь вперед - и вам все удастся. Напряженный график работы не позволит вам уделить много внимания любимому, хотя бы в выходные отдохните вместе.БлизнецыВас не отпускает прошлое, из-за этого тормозятся начинания и не могут реализоваться новые проекты. Поэтому не стоит что-то начинать с нуля, лучше закончить недоделанное. При условии необходимого выбора не поддавайтесь страху и зря не переживайте. РакЧтобы везде успеть, будьте активны, следите за поступающей информацией - она для вас сейчас очень полезна. Больше доверяйте партнеру: он надежен как никогда. Ваша помощь и забота понадобятся родителям. Берегите физические силы, поскольку вам предстоят большие нагрузки.ЛевНе исключена сложная жизненная ситуация, вам поможет только ваш жизненный опыт, а советы знакомых лишь навредят. В личной жизни будьте осмотрительней, иначе вас могут обмануть. Настроение вам поднимет семейное праздничное мероприятие.ДеваВам уже давно пора решиться на изменения в своей жизни, поскольку привычность бытия может привести к депрессии. Без сомнения расстаньтесь с тем, отношения с которым исчерпаны, чтобы в вашу жизнь вошел новый человек. Здоровье не подводит, но близко к опасной границе.ВесыУчитесь слушать других, находите компромисс, сомневайтесь в своих выводах. Любимый, видя ваши попытки развития отношений, оценит эти усилия и станет вам помогать, уступая во многом. В некоторых ситуациях ваше внутреннее несогласие может вылиться в недовольство близкими.СкорпионГлавная опасность этой недели - негативное влияние на вас кого-то из близкого окружения. В деловых спорах отстаивайте свою точку зрения - сейчас вы безусловно правы. Не исключена ситуация, когда вам придется оберегать любимого от нападок родных.СтрелецНе стройте воздушные замки, действуйте только в соответствии со своими возможностями. Амбиции на работе приведут к тому, что вы потеряете больше, чем получите. Уделите больше внимания любимому, не исключено, что он станет к вам вскоре равнодушен.КозерогВажно приумножить то, что вы сейчас имеете, ведь потерять всегда легче, чем приобрести... На работе старайтесь ничего не менять, пусть все идет так, как идет. Избегайте сильных эмоций и ненужных споров, чтобы не допустить нервного перенапряжения.ВодолейОдиночество вам сейчас противопоказано, поэтому активно общайтесь не только с друзьями, но и с дальними родственниками, и с коллегами в нерабочее время. Подумайте о том, какие шаги вам следует предпринять для своего дальнейшего профессионального роста. РыбыДеловая жизнь будет успешной только в том случае, если вы не будете давить и создавать напряжение среди коллег. В личных делах благоразумно прислушиваться больше к голосу сердца, чем разума, при этом вам удастся следовать своим нравственным и моральным принципам.