Гороскоп на 16 - 22 ноября

Овен

Ожидает много разнообразных событий. Вероятна перспектива карьерного роста. Близкие порадуют своими успехами. Не откладывайте на потом дела, которые требуют обязательного выполнения. Избегайте мест массового скопления людей, чтобы не подхватить ОРВИ.

Телец

Сейчас самое подходящее время взять отпуск и немного отдохнуть. Займитесь любимым делом, больше гуляйте. Устройте разгрузочные дни. Будьте аккуратнее с новыми знакомыми, не рассказывайте никому о своих успехах. Идеальное время для вступления в брак.

Близнецы

Не исключено, что вам поступят деловые предложения, от которых лучше не отказываться. Это принесет вам карьерный рост и прибавку к семейному бюджету. Не обращайте внимания на небольшие разногласия с близкими, помните, что, несмотря ни на что, вас любят и ценят.

Рак

Благоприятными окажутся любые поездки, будь то служебная командировка или запланированный отпуск. В семейной жизни полная гармония. Не занимайтесь самолечением при возникновении неприятных симптомов, обратитесь за помощью к специалисту.

Лев

Появится возможность реализовать то, что давно задумали. К домашним делам привлеките домочадцев, не взваливайте все на себя. Больше времени уделите профилактике заболеваний глаз: ограничьте время пребывания за компьютером, делайте гимнастику.

Дева

Ощутите подъем сил и прилив энергии. Воспользуйтесь этим для совершения давно запланированных дел. Удача ждет в совершении финансовых операций. Включите в свой рацион продукты, богатые жирными кислотами (морепродукты, бобовые). Не конфликтуйте с домочадцами.

Весы

На работе все спокойно. Старайтесь контролировать эмоции. Не исключено знакомство с интересными людьми, с которыми у вас схожие интересы, взгляды на жизнь. Это будет дружба на долгие годы. Уделите больше внимания профилактике хронических заболеваний.

Скорпион

Предстоящий период - не самое лучшее время для принятия ответственных решений. Расслабиться и не думать о проблемах вам помогут занятия медитацией, йогой или цигуном. Если вы пребываете в ссоре с кем-либо, то сейчас самое время примириться, сделайте первый шаг.

Стрелец

Будьте внимательны при заполнении важных документов. Если вы брали деньги в долг, то сейчас самое удачное время, чтобы вернуть его. У одиноких есть шанс встретить свою вторую половинку. Воздержитесь от посещения спортзала во избежание получения травмы.

Козерог

Удачным окажется участие в различных мероприятиях, конкурсах, викторинах. Подходящее время для романтических знакомств. Возможно, ваши друзья будут нуждаться в вашей поддержке, не отказывайте им. Включите занятия спортом в свой распорядок дня.

Водолей

От вас потребуется высокая концентрация внимания, чтобы быстро и успешно справиться с порученной ответственной работой. В семье - гармония и взаимопонимание. В выходные и по вечерам больше времени проводите на свежем воздухе. Не исключены перемены в жизни.

Рыбы

Не позволяйте вашей нерешительности испортить вам карьеру - действуйте и верьте в свой успех, все у вас получится. В конце недели вы можете увидеть вещие сны. Чтобы не заболеть ОРВИ, укрепляйте иммунитет (ешьте больше фруктов и овощей) и чаще проветривайте помещение.