Гороскоп 17 - 23 февраля

Овен Не стоит совершать поступков, резко меняющих жизнь. Например, брать кредит на большую сумму. Не рекомендуется выяснять отношения на повышенных тонах. Держите эмоции под контролем. Благоприятно заниматься обучением, искать неординарные подходы к ситуациям. Удачный период для финансовых вложений. Телец Наступает время, когда вы сможете выразить себя, станете внутренне раскрепощенным и свободным от страхов. Это не значит, что все моментально изменится в лучшую сторону. Некоторые процессы, наоборот, могут тормозиться. Придется преодолевать трудности, приобретать новые навыки, усердно работать. Близнецы Возможны поездки, командировки, передвижения, в процессе которых приобретете ценную информацию. Не исключены полезные знакомства. Будьте предельно собранны, если ваша работа связана с риском или с ответственными расчетами, - концентрация внимания может быть снижена. Рак Будете излучать уверенность. Сможете решить любую поставленную перед вами задачу. Для вас может найтись хорошая подработка, а начальство готово выписать достойные премиальные. При этом есть вероятность того, что некоторые коллеги будут вам завидовать и распускать сплетни, не стоящие вашего внимания. Лев Направьте силы на решение первостепенных задач. Необходимо будет без промедления сделать мелкие и не очень приятные для вас дела. С финансами ситуация остается прежней - тщательно планируйте бюджет и не совершайте ненужных покупок. Следите за состоянием сердца - эмоциональные перегрузки противопоказаны. Дева Дела будут складываться неплохо. Возможны дополнительные расходы, поэтому придержите финансы, экономьте. Семейные могут отправиться в путешествие во время своего отпуска. Работающие же должны четко выполнять свои обязанности и не допускать беспорядка дома и на рабочем месте. Весы Жизнь предъявит вам новые требования и заставит меняться. Некоторые ситуации будут нервировать и выводить из себя. Дети могут стать непослушными, коллеги - проявлять неуважение. Помочь и поддержать смогут близкие друзья и родственники. В выходные полезно сходить на расслабляющие процедуры, заняться оздоровлением. Скорпион Многие будут обращаться к вам с просьбами - домочадцы, начальство, друзья. Можете на пустом месте поссориться с партнером, а причиной послужит ревность - ваша или партнера. Сохраняйте дружелюбие и позитивный настрой. Свободное время посвятите творчеству, прогулкам, занятиям в спортзале. Стрелец Отношения с некоторыми членами семьи могут оставаться напряженными, несмотря на все ваши попытки разрядить ситуацию. А вот с финансами все благополучно - возможно повышение оклада, премия, рост по служебной лестнице. Берегите нервы, заботьтесь о душевном спокойствии. Козерог Время удачно для карьерного продвижения, работы. К концу недели можете слишком устать от беготни, поэтому рекомендуется провести выходные в кругу семьи или в уединении. Прекрасно успокоит чтение книг, настольные игры, собирание пазлов с детьми. Деньги пока лучше подкопить и не тратить. Водолей Вы добросовестно относитесь к своим профессиональным обязанностям, поэтому нареканий по работе не будет. Возможно получение интересного предложения от начальства, повышенная премия. Уделите внимание родным, близким - они нуждаются в вашем внимании и поддержке. Будьте осторожны - есть риск травматизма. Рыбы Постарайтесь дистанцироваться от проблем. Тем более что они не ваши. Некоторые из вас избыточно переживают за дела уже взрослых детей, кто-то уделяет слишком много времени рабочим обязанностям. Забудьте обо всем на время, чтобы восстановить силы. Продолжайте заниматься оздоровительными процедурами.