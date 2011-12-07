Гороскоп на 17 - 23 декабря

ОвенНе стоит так болезненно реагировать на замечания окружающих; не обижайтесь, если услышите в свой адрес несправедливый упрек. Лучше проявите сдержанность и мудрость,чтобы избежать напряжения в отношениях. Да и жизнь вскоре покажет, кто прав, а кто перед вами виноват. ТелецОбстоятельства на этой неделе сложатся так, что вам не удастся тихо отсидеться в сторонке, нужно будет проявить инициативу и начать активные действия. Причем оправдываться и придумывать якобы непреодолимые препятствия не следует, иначе не исключена двусмысленная ситуация.БлизнецыВ спорных рабочих моментах не лезьте на рожон, а действуйте дипломатично и даже с хитринкой, чтобы события развивались по тому сценарию, который выгоден именно вам. И в делах семейных придется помалкивать, поскольку вас не поймут и, скорее всего, не поддержат.РакВсе ваше свободное время будет занято делами семейными. Совершенно неожиданно для вас в привычных серых буднях появится приятная возможность расслабиться и интересно провести время. Если вы решитесь на активное содействие, то не исключено и новое перспективное знакомство. ЛевВ общей картине происходящих событий недели вы не понимаете некоторые моменты, поскольку сейчас не знаете всей нужной вам информации. Проверьте верность своих решений, поделившись соображениями с человеком, опыт и разумность которого вы очень цените.ДеваУспешной реализации ваших дел может помешать излишняя эмоциональность. Если что-то не получится с первого раза, отложите и упорно повторите попытку. В выходные придется принять ответственное решение, от которого будет зависеть ваше спокойствие, а также хорошее настроение в ближайшее время.ВесыВначале следует заняться вопросом, который, по вашему мнению, сейчас самый сложный, и тогда остальные решатся с легкостью, как бы сами собой. Сделайте то, что вы давно обещали близкому человеку. К концу недели скажется физическая усталость, вам захочется только одиночества.СкорпионСудьба вновь решает проверить вас на прочность. Неделя окажется полна событий, которые не все вам понравятся, поэтому и настроение будет то падать, то подниматься. Старайтесь ценить то немногое, что приносит вам хоть малейшую радость, общаться с эмоционально приятными людьми.СтрелецВам покажется, что земля уходит из-под ног. Минуты страха и отчаяния, рожденные неопределенностью, удастся пережить, если посмотрите на все как бы со стороны. Вы сразу поймете, причина кроется в том, что все время оглядываетесь, предвидя недоброе, и не доверяете своей интуиции. КозерогНе стоит сейчас пытаться решить все проблемы сразу - у вас ничего не получится. Обстановка на работе не располагает к благостному настроению. Человек, который вам не раз помогал и советом, и делом, вас разочарует. Вы это воспримете очень болезненно, как большую потерю.ВодолейНе исключено, что проблемы, которые тлели, вдруг вспыхнут. Несмотря ни на что, вам удастся доделать то, что не смогли еще совсем недавно, даже вернуть долг, и это не обязательно деньги. Вполне вероятно, то, что вы обещали любимому, сделает другой. Думайте, пока не поздно...РыбыДела последнего месяца года близятся к завершению, и особого физического напряжения не потребуют. В рабочем коллективе ведите себя спокойно, не вмешивайтесь в конфликт, связанный с будущими переменами. В личной жизни много недосказанности, но на последний шаг у вас не хватит решимости.