Гороскоп на 19-25 октября

Овен

Вас ожидает динамичная неделя. Настройтесь только на хорошее, мыслите позитивно. Середина недели - удачное время для начала новых дел. В выходные звезды рекомендуют вам заняться водными процедурами - сходите в бассейн, баню или аквапарк.

Телец

Благодаря вашему упорству и настойчивости вы сможете выполнить даже сложные задачи. Не отказывайтесь от выгодного делового предложения. В середине недели вероятна поездка, но недалеко. Чтобы избежать конфликтов с близкими, не спорьте в ответ на претензии.

Близнецы

Чтобы не упустить что-то важное, составьте список необходимых дел. Ваши старания не останутся без внимания руководства. Не исключены необдуманные покупки. Решите: это вам действительно нужно? А в выходные удивите родных кулинарным шедевром, это всем поднимет настроение.

Рак

Этот период - идеальное время, чтобы разобраться в себе, понять, не пора ли поменять что-то в своей жизни или просто изменить отношение к происходящему. Чаще гуляйте - городской парк или набережная отлично подойдут для размышлений. Больше времени уделите своим близким.

Лев

В неожиданной деловой поездке вы сможете не только провести время с пользой, но и отдохнуть. Так что не отказывайтесь от такого предложения! О накопившихся проблемах расскажите родным, они поймут и дадут дельный совет. Сохраняйте позитивный настрой, с ним преодолеете любые трудности.

Дева

На начало недели не планируйте серьезных дел, лучше просто совершайте привычную работу. А вот на выходные смело можете назначить встречу с друзьями - придумайте совместное развлечение. В период наступающих хмурых дней это прекрасная возможность поднять настроение.

Весы

Возможно, что кто-то из близких попросит у вас совета или помощи - не отказывайте. Для поправки семейного бюджета весьма кстати окажутся предложения о подработке. В выходные не мешало бы хорошенько выспаться, так вы будете бодры и полны сил для совершения новых дел.

Скорпион

Не исключено получение приятного известия на предстоящей неделе. При заказе товаров через интернет будьте осторожны, чтобы не наткнуться на мошенников. Изучите отзывы перед покупкой. Обратите внимание на то, что вы едите. Следите за сроком годности продуктов, исключите тяжелую пищу.

Стрелец

Наступает активный период, наполненный благоприятными возможностями. Многое будет удаваться, появятся новые идеи. На работе не исключено получение неожиданной премии. В выходные побалуйте себя чем-то вкусненьким и удачной покупкой, проведите время в хорошей компании.

Козерог

Предстоящая неделя - прекрасное время для завершения давно начатых дел. Вы многое сможете сделать, поэтому настроение будет отличным. Звезды не рекомендуют вам сейчас активно заниматься спортом, отдайте предпочтение неспешным вечерним прогулкам. В личной жизни грядут перемены.

Водолей

Если вам поручат срочные дела на работе, попросите помощи у коллег. Вместе вы справитесь быстрее. Обратите особое внимание на новых знакомых - возможно, они окажут серьезное влияние на дальнейшую жизнь. Выходные посвятите общению с родными, близкими, друзьями.

Рыбы

На работе все тихо и спокойно. Сейчас не самое подходящее время для решения финансовых или бытовых вопросов. Лучше посетите культурное мероприятие или займитесь творчеством дома. Попробуйте себя в новом виде спорта. И не нервничайте по мелочам - все нормализуется.