Гороскоп на 19 - 25 ноября

ОвенНе падайте духом, если у вас не все будет получаться с первого раза, всегда есть другой способ решения, и вы его обязательно найдете. Не следует ссориться с близкими из-за своего любимого, иначе встанет вопрос окончательного расставания с ним.ТелецБлагоприятное время для избавления от вредных привычек или начала занятий спортом. Чтобы поднять себе настроение, приобретите какую-то яркую вещь гардероба или необычный предмет интерьера. Настройтесь только на позитив в отношениях с любимым.БлизнецыЕсли на прошлой неделе вы выбрали определенную линию поведения и наметили конкретные планы, не занимайтесь текущими вопросами - они могут подождать. Не стоит возлагать большие надежды на новое руководство - пока у вас нет возможности проявить себя.РакВам удастся примирить тех, кто сейчас в ссоре, - друзей или коллег. Незавершенные дела отойдут на второй план, поскольку перед вами откроются новые перспективы и возможность перемен в жизни. Излишняя подозрительность в отношениях с любимым может привести к ссоре. ЛевТолько ваш жизненный опыт, даже небольшой, поможет в решении непростого вопроса. А вот советы других, которые будут сильно отличаться, только навредят. В личной жизни не поддавайтесь первому впечатлению от нового знакомого - оно обманчиво.ДеваПришло время избавляться от ненужного и лишнего в жизни, и тогда откроются двери для нового. В связи с этим долго не раздумывайте, если получите неожиданное деловое предложение: другого шанса может и не быть. Не исключено, что судьба решит проверить вас на прочность.ВесыНе исключено, что вы окажетесь в неприятной ситуации, но вам удастся избежать непродуманных шагов. Вполне вероятно, вскоре вопрос решится в вашу пользу. Не торопитесь признавать свою неправоту - у вашего оппонента недостаточна доказательная база.СкорпионВелика вероятность влияния на вас кого-то из ближайшего окружения. В любой ситуации оставайтесь самим собой, не теряйте самостоятельность. Возможна напряженная ситуация из-за вашего любимого, вам даже придется защищать его от несправедливых нападок.СтрелецСейчас вам следует работать только в команде - в одиночку ничего не получится: слишком велик объем работы, а ваши возможности ограничены временем. Выяснение отношений с любимым вас до предела измотает, так что не накручивайте себя по пустякам.КозерогСемейные дела не позволят вам сконцентрироваться на профессиональных обязанностях, придется отказаться и от участия в выгодном проекте. Ваша постоянная занятость негативным образом повлияет на самочувствие, поэтому в конце недели постарайтесь хорошо отдохнуть. ВодолейЕсли в личной жизни у вас не все благополучно, возможно, это приведет и к возникновению проблем на работе. Не стоит выяснять сейчас отношения с кем-либо, сделайте паузу - вам нужно проанализировать события последних дней и исправить допущенные ошибки.РыбыВ любом деле найдете выгоду для себя, важно только не расстраиваться при первой неудаче. Не исключено, что невзначай обидите любимого, и тогда как можно скорее признайте свою вину и попросите прощения. Ваш иммунитет сейчас ослаблен, необходимы профилактические меры.