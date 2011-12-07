Гороскоп на 21 - 27 января

ОвенНеделя предполагается насыщенной разными событиями, вам придется испытать бурю эмоций. Друзья помогут реализовать одно из ваших давних желаний. Дела на работе сдвинутся с мертвой точки, вы получите несколько выгодных предложений. Трудности в общении с близкими будут успешно преодолены. ТелецПеред вами откроются новые горизонты и на работе, и в личной жизни. При этом особых усилий с вашей стороны не понадобится. Не исключен пересмотр прежних убеждений в результате самообразования, вы начнете перестраиваться, к большому удовольствию домашних, это касается и вашего образа жизни.БлизнецыВполне возможны перемены, связанные с финансами и вашим социальным статусом. Не исключено, это будет результат того, что вам удастся разрешить производственный конфликт. В свою очередь полезный совет друзей поможет нейтрализовать направленную на вас негативную энергию.РакВсе в вашей жизни идет легко и удачно: предстоят встречи с интересными людьми, близкими вам по духу; с первого раза удастся разрешить запутанную ситуацию, связанную с подросшими детьми. Вы даже сможете привлечь то, о чем давно думали и что не раз пытались осуществить. ЛевУвы, на этой неделе вы можете потерпеть фиаско, если станете заниматься всеми делами сразу. Но не стоит расстраиваться: в конце концов окажется, что игра не стоит свеч. Кстати, от вас многое будет зависеть не только в кругу семьи, но и на работе в силу того, что судьба предоставит вам карт-бланш.ДеваСейчас вы в силах что-то поменять в своей жизни. Главное при этом - дипломатично избегать неприятных разговоров и тщательно продумывать свои слова и поступки. Потери неизбежны, но только на работе, поэтому не следует распылять свои силы и время по многим направлениям. ВесыВам удастся преодолеть свои сомнения и освободиться от неприятного груза прошлого, что позволит успешно решить главный на этой неделе личный вопрос. Особые опасения будут вызывать финансовые проблемы, поэтому будьте осторожнее при принятии любых решений.СкорпионНе исключены разного рода препятствия: на работе, в семье, даже в пути. Внимательно следите за предостережениями, которые посылает вам судьба. Появится похвальное желание пообщаться с родными и друзьями, связь с которыми была вами давно потеряна.СтрелецВо всех делах руководствуйтесь только своей интуицией, больше прислушиваясь к чувствам, нежели к разуму, но только не в том случае, если решитесь под давлением близких наконец-то поменять место работы. Есть опасность неосторожным словом обидеть близкого вам человека.КозерогЭта неделя - время примирения и с самим собой, и с человеком, с которым у вас в последнее время напряженные отношения на грани вражды. При этом первый шаг должны сделать именно вы. К тому же вам удастся наконец-то убедить в своей правоте партнеров.ВодолейНе стоит зря тратить время и силы, чтобы устроить свою личную жизнь: человек, который может стать для вас родственной душой, еще не появился в вашем кругу. Не исключено физическое перенапряжение из-за того, что вы попытаетесь сделать больше того, что вам сейчас по силам.РыбыПришло время удачных начинаний. Однако они возможны лишь в том случае, если вы в корне поменяете свой взгляд на создавшееся положение вещей. И хотя умеете быть сдержанным и тактичным, не исключена ситуация, которая выведет вас из себя, что грозит обострением отношений с окружающими.