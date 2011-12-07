Гороскоп на 22 - 28 октября

ОвенЕсть риск оказаться под влиянием кого-то из вашего близкого окружения, возможно, коллега предложит вам весьма сомнительное предприятие. В служебных спорах придерживайтесь нейтралитета. Не скрывайте своих чувств к любимому, он это оценит и ответит тем же. ТелецНаправьте свои силы на реализацию личных планов, иначе вас озадачат своими проблемами другие. Научитесь иногда отказывать. Будьте объективны в оценке своих возможностей и ситуации в целом, иначе придется пересматривать тактику и стратегию поведения. БлизнецыВозможно, некто, зная ваши слабые стороны, воспользуется этим в своих интересах. Поэтому будьте осмотрительны в высказываниях и поступках, иначе ваши промахи тут же будут известны и вас накажут. Не верьте тому, что говорят о вашем друге, сначала все проверьте.РакВ делах наблюдается положительная динамика. В личной жизни тоже грядут радостные перемены. Близкие откликнутся на вашу просьбу, и вы сможете реализовать то, что давно задумали и начали осуществлять. Ответная помощь с вашей стороны им тоже понадобится.ЛевНе опускайте руки, если что-то из задуманного не получилось с первого раза. Возможно, вам предложат несколько перспективных проектов, не берите на себя право выбора, лучше посоветуйтесь с профессионалами, иначе велик риск совершить ошибку.ДеваНе исключено, что у вас возникнет ощущение неизбежной полосы невезения в жизни. Поэтому, если нет стопроцентной уверенности в том, что вы вполне можете справиться, лучше не начинать ничего нового. Не путайте проблемы из разных сфер своей жизни.ВесыВозможно, вы что-то не понимаете в поведении и высказываниях окружающих, поэтому никак не можете наладить контакт со многими из них. Не исключено, что и вас коллеги не всегда понимают - отсюда проблемы в общении. А не поработать ли над своими ошибками?..СкорпионБудьте готовы к длительной трудоемкой работе, ни в коем случае не отказывайтесь от нее - вы обязательно справитесь, причем получите приличное вознаграждение за нее. Возможно чувство вины перед своим любимым из-за неосторожного слова или непродуманного шага.СтрелецСтарайтесь абстрагироваться от того, что вам сейчас совсем не нужно. Но и не идите на поводу у своей лени - эта неделя удачна для реализации одного из ваших главных планов. В отношениях с любимым вам мешает старая обида - пора уже ее давно забыть!КозерогЗадумали сменить работу? Начинайте поиски уже сейчас. Упустите свой шанс - удачи не будет долгое время. Лучше откладывайте понемногу на летний отдых - к началу нового года возможны финансовые проблемы. Здоровье не подводит. Ощущается нехватка времени.ВодолейЕсли вы с кем-то в ссоре, помиритесь, используя для этого любой повод, иначе неизбежен затяжной конфликт. На обвинения в незнании своего дела ваших недоброжелателей лучше ответить поступками, а не словами, сказанными в состоянии раздражения.РыбыЗапланированная деловая сделка может не состояться, и вашей вины в этом не будет. Причина кроется в непрофессионализме партнеров и неподготовленности проекта. Не исключены сплетни по поводу вашей личной жизни, не верьте им ни в коем случае!