Гороскоп на 24 февраля - 1 марта

Овен

Забот будет много, к тому же придется принимать важные решения. Близкие поддержат вас. Все сложится благоприятным образом, поэтому не перенапрягайтесь и не нервничайте понапрасну. Всегда находите минутку отдыха для себя и время, чтобы поговорить с родными и важными для вас людьми.

Телец

Получите долгожданные новости, которые окажутся хорошими. Возможно удачное стечение обстоятельств, которое поможет в разрешении проблем. Действуйте быстро, но без спешки. Сможете заявить о себе, показать свои таланты. Интуиция обострится и позволит сделать правильный выбор, принять верное решение.

Близнецы

Ожидают интересные события, правда неделя может оказаться слишком суматошной. Проявите достаточное внимание ко своей второй половинке, иначе возможны обиды. Да и о своих потребностях тоже можно напомнить. Хорошее время для осуществления планов и активной деятельности.

Рак

Удача на вашей стороне. Прекрасное время для начала новых проектов, однако они должны быть тщательно продуманы. Вам будет удаваться совмещать и профессиональные обязанности, и заботы по дому. Кроме того, обязательно занимайтесь самообразованием, учитесь быть гибким, принимать чужую точку зрения.

Лев

Энергия будет на подъеме. Вы готовы работать, взаимодействовать, проявлять свои лучшие качества. Общение будет даваться легко. При подписании контрактов, бумаг внимательно читайте содержимое. Возможны проволочки в делах, недоразумения, к которым надо относиться спокойно.

Дева

Сможете освободиться от негативных переживаний и обновиться эмоционально. Получите ответы на свои вопросы. Становитесь лучше, несмотря ни на что. Рекомендуется достаточное время уделять здоровью, не пропускать профилактические осмотры и заниматься оздоровительными процедурами.

Весы

У вас будет такое чувство, что планировали одно, а получаете другое. Возможно недопонимание в отношениях, связанное с недосказанностью или неправильной интерпретацией слов. Будьте адаптивны, сохраняйте позитивный настрой. Можно начинать лечение или профилактический курс.

Скорпион

Вас ожидают профессиональные победы. Будете плодотворно работать, при желании сможете воплотить многие свои задумки. В семейных отношениях достигнете долгожданного взаимопонимания. Произойдут глубокие инсайты. Осознаете свои внутренние устремления и во многом достигнете баланса.

Стрелец

Возможны задержки в делах, недоразумения. Можете стать слишком эмоциональным, вам будет трудно контролировать чувства. Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. Воздержитесь от спонтанных покупок. Неженатым и незамужним может повезти в любви.

Козерог

Вас потянет на острые ощущения, захочется приключений, романтики. Попробуйте найти это в кругу семьи. Скатитесь с крутой горки или сходите на скалодром — жизнь сразу заиграет яркими красками. Устройте совместные посиделки, игры. Кто как не члены семьи, дети оценят ваши прекрасные порывы?

Водолей

Можете почувствовать эмоциональное утомление. Поэтому при возможности ограничьте контакты. Совершите прогулку в одиночестве, создайте такой настрой внутри себя, чтобы ничто не могло испортить вам настроение. Некоторым не стоит использовать в качестве успокоительного пиво и сигареты — не помогает.

Рыбы

Можете узнать новости, которые вас приятно удивят и обрадуют. Не реагируйте слишком остро на неосторожно сказанные слова домочадцев. Возможно, что у них что-то не ладится. Ожидается много приятных моментов, приятных встреч, душевных разговоров. Находите хорошее во всем, что вас окружает.