Гороскоп на 24 - 30 августа

Овен

Вероятны поездки, интересные встречи, к кому-то могут приехать родственники или друзья в гости. Возможны проволочки в делах не по вашей вине. Именно сейчас вам захочется сделать что-то приятное для членов семьи, это поможет укрепить родственные узы.

Телец

Благоприятный период для контактов, переговоров, выстраивания новых отношений. Также прекрасное время для учебы. Многие смогут повысить свой авторитет в глазах окружающих. Вас заметят и оценят за ваш глубокий проницательный ум и большие познания.

Близнецы

Можете столкнуться с ситуацией неопределенности. К тому же кто-то из друзей может повести себя не так, как вы ожидали, и это вызовет ваше разочарование. Уже в середине недели сможете преуспеть в решении материальных вопросов. Хорошее время для избавления от вредных привычек.

Рак

Ожидают изменения, которые вы встретите во всеоружии. Будете разговорчивы, открыты, доброжелательны, полны энтузиазма. Хорошее время для смены имиджа, обретения внутренней свободы. Попробуйте сделать то, на что раньше у вас не хватало смелости. Воздержитесь от критических замечаний.

Лев

Будет трудно сконцентрироваться на делах, работе, можете слишком часто отвлекаться. Обратите внимание на состояние здоровья. Старайтесь правильно питаться и не злоупотреблять лекарственными препаратами. Больше времени проводите в уединении, спокойствии.

Дева

Ваши заветные мечты будут близки к осуществлению. Доведите задуманное до конца. Будьте смелее и идите вперед, несмотря ни на что. Возрастет потребность в новых впечатлениях. Благоприятное время для встречи с друзьями. На выходных можете реализовать творческие замыслы.

Весы

Удастся добиться намеченной цели в профессиональной деятельности. Благоприятное время для лечения хронических заболеваний. На выходных будет много хлопот, связанных с решением бытовых вопросов. Хорошо провести генеральную уборку в доме.

Скорпион

Неделя принесет много приятных сюрпризов. Будьте активны, предприимчивы. При этом осмотрительнее относитесь к некоторым людям, с которыми регулярно общаетесь. Можете столкнуться с ложной, не соответствующей действительности информацией.

Стрелец

Будете обустраивать место жительства, делать покупки для дома, создавать уют и комфорт. Это наполнит вас чувством удовлетворения, радостью. Подходите рационально к вопросам расходования финансовых средств. Не делайте бесполезных покупок, ограничьте деньги на развлечения.

Козерог

Активизируются многие сферы вашей жизни. Отсидеться не получится. Будет много общения, встреч, деловой активности. Изменения могут затронуть и личную жизнь. У неженатых и незамужних возможны судьбоносные встречи, знакомства, запоминающиеся разговоры.

Водолей

Можете оказаться в ситуации, которая будет непривычна для вас. Придется проявить смекалку, прибегнуть к юмору. Будьте готовы к неожиданностям и не воспринимайте все слишком серьезно. Высокий уровень работоспособности позволит переделать большое количество дел.

Рыбы

Благоприятная неделя для многих начинаний. Действуйте смело, решительно, защищайте свои интересы — и у вас все получится. Старайтесь не давать в долг и сами не просите денег взаймы. Отношения с противоположным полом будут радовать. Возможно, вам признаются в любви, сделают приятный сюрприз.