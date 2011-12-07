Гороскоп на 24 - 30 сентября

ОвенВам наконец-то удастся успешно решить финансовый вопрос. В личной жизни у одиноких не все складывается хорошо, поскольку не исключен конфликт интересов. Семейные пары совместно будут решать вопрос о том, что определить главной задачей этой недели.ТелецНа работе непростая ситуация, вам нужно будет много сил и нервов. Поэтому не исключено физическое утомление. В семье с пониманием отнесутся к сложившимся обстоятельствам и освободят вас от бытовых вопросов. В выходные, возможно, побываете в гостях.БлизнецыУ влюбленных - период временного охлаждения чувств. Семейным тоже будет спокойней некоторое время порознь, хотя ваше стремление к свободе вряд ли понравится супругу. Юридические дела удастся решить успешно, причем без особого напряжения. РакИ в семье, и на работе не исключены разного рода изменения. Инициатором одних станете вы сами, некоторые же будут результатом активных шагов вашего окружения. От бытовых хлопот не удастся отмахнуться, несмотря на нагрузку на работе.ЛевАктивное общение на работе и вне нее вас утомит и помешает реализации намеченных на эту неделю планов. Поэтому лучше пресекать пустые разговоры и даже решительно отказываться от нежелательных контактов. Порадует приезд дальних родственников.ДеваСейчас вы испытываете недостаток денежных средств, а предстоит срочная покупка крупной вещи. Придется ее отложить, иначе ваше материальное положение ухудшится. Конфликтной ситуации в семье можно избежать, если обговорить проблемный вопрос с родителями. ВесыВы решитесь на волевой поступок и этим вызовете удивление у окружающих. Некоторые расценят подобное как проявление бунтарского настроения, а другие поймут и поддержат. Чтобы сгладить последствия своего проступка, займитесь бытовыми вопросами семьи. СкорпионСвои действия на этой неделе вам придется соотносить с внешними обстоятельствами. Такое ограничение в свободе действий будет воспринято вами болезненно и повлечет за собой непродуманные шаги под влиянием эмоций. Но близкий человек поддержит вас и поможет. СтрелецВам следует укротить свое стремление получить желаемое сейчас и все сразу: ничего у вас пока не получится. Вместе этого лучше проанализируйте свои поступки последнего времени, чтобы найти ошибки. И тогда удастся найти правильный выход. КозерогВсе ваши начинания этой недели вызовут сопротивление окружающих. Уверенность в себе и заряд энергии вы получите только при общении со старым другом. И как результат - трудности текущей недели преодолеть все-таки сможете, правда, только пойдя на компромисс.ВодолейЮридическое оформление документов пройдет не совсем успешно. Успехи в учебных делах порадуют домашних. Все финансовые вопросы будут решены, более того, вам удастся заработать значительно больше того, на что вы рассчитывали в начале недели. РыбыВаши поездки и хлопоты будут связаны с финансовыми проблемами. Только в конце недели наметится прорыв в этом вопросе. В семье понимания достичь будет трудно, поскольку все тянут одеяло только на себя. А вот у влюбленных - полная гармония.