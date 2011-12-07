Гороскоп на 24 - 30 декабря

ОвенВы будетенемного растеряны, поскольку ваша прежняя система ценностей и моральных представлений изменится. Не исключена ситуация, когда вам придется пойти на риск. Финансовое положение стабильное. В отношениях с любимым полная гармония и взаимопонимание.ТелецНе исключены сложности во взаимоотношениях с друзьями из-за разного подхода каждого к вашему общему делу. А вот примириться с родителями вам наконец-то удастся. Вместе с тем ощутите некую неудовлетворенность отношениями с любимым, но до разрыва не дойдет.БлизнецыВ семейной жизни не все гладко - вас начнет раздражать разная позиция к решению вопросов материального обеспечения и воспитания детей. Неплохо бы вам отправиться в недалекую поездку - к друзьям или просто знакомым: вдали от дома вы поймете, как важна семья.РакПредстоит нелегкая нервная трудовая неделя, но во второй ее половине дела и ваше физическое состояние улучшатся. Все, что вы сейчас делаете, вновь обретет свой смысл и даст вам уверенность в себе, надежду на будущее благополучие. Порадуют своими успехами дети.ЛевВ личной жизни вы на распутье: сделать паузу в отношениях, чтобы разобраться в своих чувствах, или лучше расстаться. Не стоит принимать сейчас решительных шагов нигде, в том числе и в деловой сфере. Новые контакты могут быть как полезными, так и пустыми.ДеваВопрос лидерства в семье встанет с особой остротой, причем попытка договориться мирно ни к чему хорошему не приведет. Наверное, лучше переждать. Не замыкайтесь на своих проблемах, старайтесь быть в гуще событий, живо интересуйтесь всем, что происходит вокруг вас.ВесыБудьте сдержанней в общении - не исключено, что вас попытаются обмануть или выведать информацию, чтобы в дальнейшем использовать ее против вас. Не верьте обещаниям - слова, сказанные на этих днях, имеют невысокую цену. Успешней у вас будет конец недели.СкорпионНа новогодние подарки у вас уйдет много денег, и вы выйдете за рамки бюджета. Брать в долг не следует - отдать вовремя не получится. Вторая половина недели сложится для вас оптимистично - будут небольшие радости, появится уверенность в поддержке близких.СтрелецВы полны сомнений и неуверенности в себе. Эта неделя - время переосмысления своих поступков и выработки новых подходов. В отношениях с близкими не следует идти на обострение, даже если нет общего понимания ни в чем. Планы, о которых вы задумаетесь, окажутся реалистичными.КозерогНе исключены ложные обвинения в ваш адрес, вы не сможете определить, кто распускает такие неприятные слухи. К вашему удивлению, вас поддержит человек, с которым вы не были в дружеских отношениях до этого. В конце недели возможно исполнение вашего заветного желания.ВодолейВы с особой остротой ощутите, что на более-менее сносную жизнь у вас недостаточно имеющихся доходов. В итоге всерьез задумаетесь о смене работы. В этом стремлении вам могут помочь друзья. Поиски нового места увенчаются успехом, но уже после новогодних праздников. РыбыВы будете действовать только самостоятельно, что вряд ли понравится окружающим. И хотя многие вас не поймут, вскоре они убедятся, что вы оказались правы. Кроме того, вы подкорректируете свою систему ценностей, моральные и нравственные нормы поведения.