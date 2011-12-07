Гороскоп на 25 - 31 марта

ОвенБудьте осторожны в своих высказываниях, чтобы не обидеть кого-нибудь: так вы лишитесь поддержки в нужный момент. Препятствия разного рода не заставят себя ждать, но для вас все обойдется без негативных последствий. Так что в конце рабочей недели имеете полное право на интересный отдых.ТелецХорошее в вашей жизни будет прибывать в течение недели, начнет улучшаться и ваше настроение. А если вы прибавите активности, то сможете добиться желаемого без посторонней помощи, но при условии, что не будете слишком распространяться среди коллег, иначе кто-то из них присвоит ваши лавры. БлизнецыДела на работе потребуют от вас новых методов и подходов, решиться на инновации, конечно, будет трудно - вы привыкли к постоянству, вам так комфортно. Эта неделя даст вам возможность воплотить в жизнь свои задумки. Не исключено, что исполнится одно из ваших желаний, связанных с семьей.РакСтоит оглянуться вокруг себя, выйти за удобные и привычные рамки. Кое-что поначалу станет вас раздражать, сохранить спокойствие удастся не всегда, но потом вы убедитесь: все что делается - только к лучшему. Человек, который долгое время игнорировал вас, сделает первый шаг навстречу.ЛевВам удастся сосредоточиться на главном в работе, не отвлекаясь на дела семейные, а они в последнее время требуют от вас все больше времени. Неожиданно станет известна точная дата решающего для вас события. Не исключено, что срочно придется решать юридические вопросы, связанные с событиями далекого прошлого.ДеваНачало недели может принести вам грустные мысли, как результат - депрессивное состояние. Возникнет желание переложить на плечи других свои дела. Неожиданное событие конца недели встряхнет вас, подтолкнет к активному действию. Общение вне дома подарит судьбоносную встречу.ВесыНа этой неделе будет много разных событий и вал служебной работы. При этом вам удастся реализовать кое-какие свои задумки - как новые, так и старые. Но для этого придется поработать только в команде, хотя вам этого очень не хочется, иначе не исключено физическое перенапряжение.СкорпионРискните и займитесь делами, которые вам не приходилось делать, начните осваивать направления деятельности, что пока не входили в круг ваших непосредственных обязанностей. Вы довольно комфортно чувствуете себя и в домашней обстановке, и в кругу малознакомых людей.СтрелецНа работе не исключена гонка с негласным соперничеством между коллегами за место под солнцем, ведь впереди ожидаются кардинальные изменения. Ваше внимание и забота потребуются престарелым родственникам, а срочные дела детей вынудят вас крупно потратиться. КозерогНе рассказывайте о своих успехах - в вашем окружении есть и завистники. Будьте сдержанней в общении с коллегами, чтобы не сказать лишнего или случайно не выдать чужой секрет. При этом проявите внимательность - в незначительном казалось бы разговоре узнаете полезную информацию. ВодолейВполне возможны неудачи в работе, но это только подтолкнет вас к саморазвитию и даст мощный стимул для преодоления трудностей. Не следует давать обещания все исправить одним махом - окружающие на слово вам не поверят. В конце недели ожидается важное семейное событие.РыбыСрочные дела позовут вас в дальнюю дорогу. Все ваши шаги должны быть выверены, спонтанность в действиях сейчас нежелательна, иначе успеха не будет. Изменения в семье, о которых вы не успели поговорить с домашними, наступят без вашего участия, вам останется принять их как данность.