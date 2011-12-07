Гороскоп на 29 октября - 4 ноября

ОвенПроанализировав события последнего времени, вы поймете, что ваша осмотрительность и отсутствие смелости тормозят развитие желаемых событий. Форсируйте их, не исключено, что другого шанса в ближайшее время не будет. Физический тонус и эмоциональный подъем способствуют успешному решению текущих вопросов. ТелецВы никак не можете расстаться с тем, что вас уже давно тяготит и даже раздражает. Загляните в ближайшее будущее, возможно, тогда вы наконец решитесь на этот шаг. В делах особое внимание обращайте на мелочи - именно они определяют сейчас ваш успех. Сердечный порыв найдет отклик у любимого.БлизнецыВо всем старайтесь видеть только положительное. Даже в напряженной ситуации на работе можно найти для себя много полезного - это даст стимул поработать над собой и повысить профессиональный уровень. Главное при спорах - соблюдать нейтралитет. Не обращайте внимания на сплетни о любимом.РакВ профессиональной деятельности не исключены положительные перемены, о которых вы даже не думали. Вам предстоит нелегкий выбор и поиск новых возможностей в коллективе. Личная жизнь приносит немало радости, однако не поднимайте финансовые вопросы во избежание непонимания и возможной ссоры.ЛевБудьте экономней и строго контролируйте не только свои личные расходы и доходы, но и всей семьи. Только дождавшись выполнения обещания руководства, можете вздохнуть свободно. Постоянное напряжение и нарушение режима дня негативно скажутся на вашем самочувствии. Остерегайтесь простуды!ДеваЧетко определите свои задачи и желания этой недели. Решитесь наконец на то, что давно задумали, - расклад в жизни для вас благоприятен. Если ваш любимый стал сомневаться в искренности ваших чувств, вините в этом только самого себя; действуйте не торопясь, мягко, учитывая нюансы его настроения.ВесыВас гложут сомнения, угнетает неуверенность в себе, возможно и разочарование. Поэтому на работе будьте в потоке текущих дел и старайтесь не проявлять инициативы, чтобы не наломать дров. А вот в личной жизни, наоборот, стоит идти вперед, не оглядываясь назад. СкорпионДля вас пришло время смело менять планы. Поняв свои ошибки и признав их, начинайте активно действовать во всех сферах жизни. Повнимательнее присмотритесь к любимому, и тогда вам удастся понять его слова, вначале показавшиеся обидными, и нелогичные, с вашей точки зрения, поступки.СтрелецВозможна постоянная смена настроения: то радость, то грусть... Не исключено, причина в том, что вы сейчас во власти непродуманных желаний и искушений, к тому же безосновательно амбициозны на работе. Действительность сурова: это судьба проверяет вас на прочность! Но вы сумеете выстоять.КозерогВас ждет трудная рабочая неделя - много пустых звонков, ненужного общения и обременительных хлопот. К тому же не исключена ситуация, когда вы окажетесь виноватым без причины. В семье и личной жизни наблюдается полный штиль - это ваша отдушина. ВодолейОстерегайтесь быть втянутым на работе в неприятную ситуацию, где вы можете почувствовать на себе негативное влияние и давление. Но вам удастся абстрагироваться от этого и даже с успехом выполнить трудное поручение. Не вступайте в спор с любимым - переубедить его сейчас не удастся.РыбыПредстоит сделать решительный шаг в жизни, хотя вам сейчас этого и не хочется. Но судьба заставляет вас поменять свои планы. Зато впереди ждет стабильность и в профессиональной деятельности, и в семье. Получится даже уйти в краткосрочный отпуск с поездкой в другой город.