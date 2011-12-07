Гороскоп на 31 августа - 9 сентября

Овен

Окружающие будут прислушиваться к вашему мнению. А для близких вы станете примером для подражания. На этой неделе произойдет встреча, которая изменит вашу жизнь. Период эмоционального подъема и просто хорошего настроения. Рекомендуется сменить гардероб. Не бойтесь смелых и ярких цветов.

Телец

Серьезных успехов в карьере ожидать не стоит. Лучше отложить важные дела на потом. Амбициозные мечты приведут к разочарованию. Не стоит поднимать планку слишком высоко. Необходимо сохранять спокойствие и поддерживать хорошую физическую форму. Выходные следует провести на даче.

Близнецы

На первый план выйдут семейные проблемы. Учтите: только откровенный диалог поможет восстановить гармонию. Вы задумаетесь о перемене места жительства, начнете подбирать варианты. Источником вдохновения могут стать искусство и творчество. Посетите выставку или сходите в театр.

Рак

У вас появится прекрасная возможность повысить уровень своего образования. Необходимо научиться проще смотреть на вещи и не переживать по пустякам. Не оценивайте и не осуждайте других людей. Чем оптимистичнее вы будете смотреть вперед, тем щедрее одарит вас судьба удачей и везением.

Лев

Вас ожидает профессиональный подъем. Но будьте осторожны с завистливыми коллегами. Избегайте конфликтов, особенно если они не касаются вас лично. Не бойтесь грядущих трудностей и возможных неудобств: все затраченные усилия будут вознаграждены сторицей. Не злоупотребляйте алкоголем.

Дева

Отличное время для того, чтобы отправиться в дальнюю поездку. Путешествие принесет вам массу положительных эмоций и полезные знакомства. Одиноких ожидают новые романтические отношения. А представителей этого знака, уже состоящих в браке, близкие порадуют заботой и приятными сюрпризами.

Весы

Друзья и родные окажут поддержку во всех начинаниях. Они возьмут на себя часть ваших забот. Лишь совместными усилиями вы сможете добиться большого успеха. Звезды благоприятствуют переменам к лучшему. Поэтому не упустите свой шанс, ловите удачу за хвост. Найдите время для занятий физкультурой.

Скорпион

Вкладывайте деньги в будущее своих детей: в их увлечения и образование. Вложения принесут самые добрые плоды. На этой неделе вы встретите человека, который впоследствии окажет огромное влияние на вашу жизнь. Благодаря ему вам откроется новое призвание, новый стимул для личного прогресса.

Стрелец

В этот период увидите, скольким людям вы дороги и необходимы. Близкие искренне ценят вас за надежность и честность. Проблемы не минуют вас, но вы продолжаете упорно двигаться вперед. Заслуженный успех уже не за горами. Следует по мере возможности избегать поездок на дальние расстояния.

Козерог

Кто-то из друзей станет претендовать на то, что вы по праву считали своим. Это приведет к конфликтам. Успех в сердечных делах будет зависеть от искренности и взаимного желания идти навстречу друг другу. Спросите совета у своего сердца и не доверяйте мнению посторонних людей.

Водолей

Вы окружены любовью. Больше времени проводите со своей второй половинкой. Подарок и романтический ужин будут очень кстати. Успехи в карьере возможны только в том случае, если вы способны правильно преподнести себя. Перестаньте сомневаться: вы способны на многое. Избегайте шумных компаний.

Рыбы

Займитесь перестройкой внутреннего мира. Идеальное время для получения новых знаний. Запишитесь на курсы или посетите творческий мастер-класс. Уик-энд лучше провести в кругу семьи. Устройте совместный просмотр фильмов или прогуляйтесь по любимому парку. Откажитесь от острой и жирной пищи.