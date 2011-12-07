Гороскоп на 1 - 7 октября

ОвенНе исключено, что придется принять важное решение. Постарайтесь не поддаваться эмоциям и не слушать советы. Профессиональная деятельность потребует судебного разбирательства, поэтому действуйте в рамках закона. Новое знакомство подарит надежду, что личная жизнь наладится. ТелецСупруги смогут договориться по спорным вопросам. В деловом общении руководствуйтесь практическими мотивами. Не исключено, что испортятся отношения с друзьями из-за обмана. Возможно, вам покажется, что любимый уделяет вам мало внимания, это необоснованные страхи.БлизнецыВполне вероятно, что неделя станет неспокойной из-за разных дел и дополнительных обязанностей на работе. Много времени и сил придется уделить близким. В связи с этим нужно будет изменить рабочий график, так что времени на отдых не останется. Один из супругов может испытать разочарование. РакНа этой неделе появится время для занятий любимым делом, не исключено, что удастся посетить театр или концертный зал. Ваше финансовое положение сейчас стабильное, рабочая обстановка благополучная, бытовые дела решаются успешно. Одна опасность: сезонная простуда! ЛевНовые контакты и знакомства нежелательны - они утомят и не принесут пользы. Не исключено напряжение в семейных парах из-за необоснованной ревности. Вам удастся закончить дела прошлой недели, но пока не планируйте новые масштабные проекты - время для них не пришло, лучше займитесь ремонтом. ДеваЧтобы ваши дела шли успешно, постарайтесь получить больше разнообразной информации от окружающих. В личной жизни следует отказаться от контактов, которые стали обременительными. Общение супругов будет проходить на повышенных тонах при обсуждении вопроса о помощи родителям.ВесыПодведя итоги прошедшего семейного финансового месяца, вы поймете, что следует пересмотреть принцип планирования бюджета в сторону ограничения расходов. Благоприятное время для отказа от вредных привычек. Не исключен неблаговидный поступок знакомого, от чего можете пострадать не только вы. СкорпионДействуйте самостоятельно, без посторонней помощи, решения принимайте сами - советы не помогут, лишь навредят. Можно вносить изменения в свою жизнь. Это касается и внешнего вида, и гардероба - финансовая ситуация позволяет это. В поездке не исключена мелкая неприятность. СтрелецВы решитесь на изменения в своей внешности, в первую очередь женщины. Но если не посоветуетесь с человеком, которому доверяете, то сделаете хуже. Побудьте в одиночестве в выходные, проанализируйте то, что вас так сильно расстроило, - и ваши страхи бесследно исчезнут.КозерогЗаймитесь планированием на ближайшее время, о перспективах на будущее лучше не думать - сейчас недостаточно информации. Не стройте воздушные замки и не путайте желаемое с возможным. Домашние не будут вам мешать, но и помогать не станут. Возможны недоразумения с родственниками. ВодолейУ некоторых не исключен карьерный рост; другие сменят место работы. Это в будущем сулит стабильное материальное положение. Сейчас вы испытываете финансовые затруднения в связи с семейной ситуацией. О домашних проблемах не распространяйтесь - в вашем окружении есть недоброжелатель.РыбыСобытия на работе или в семье ускорят реализацию ваших планов. Деловые поездки придется заменить активным общением с партнерами по телефону или интернету. Не исключено знакомство с полезным человеком. Будьте внимательны с любимым, чтобы не нанести ему обиду.