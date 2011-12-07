Гороскоп 31 декабря - 6 января

ОвенВам по силам окажутся даже самые сложные задачи. В новогодние праздники неожиданно придется побыть в роли лидера, делайте то, что хочется, - это принесет вам только радость и удовлетворение. Не исключено знакомство с интересным человеком на одной из дружеских встреч.ТелецПраздничные хлопоты не помешают вашим многочисленным встречам, не исключено, что удастся повидаться с человеком издалека, с которым вы давно не виделись, и возобновить общение. Это время пересмотра нравственных ценностей, выработки осмысленного подхода к своим поступкам.БлизнецыУсталости от праздничной суеты вы не ощутите, поскольку будете заниматься только приятными для вас делами. В дни отдыха почувствуете стремление к риску и острым ощущениям. Ну что же, попробуйте, скорее всего, все пройдет без негативных последствий. Ждите неожиданный подарок.РакВ своих будущих делах больше доверяйте своей интуиции - и она вас не подведет. Конец этого года - удачное время для покупок и вложения финансовых средств. В отношениях с любимым начните играть роль ведомого, чтобы близкий человек стал более инициативным и решительным.ЛевВы с трудом найдете время, чтобы навести порядок в доме и избавиться от старых вещей. Сделайте это обязательно, и тогда новое войдет в вашу жизнь. Однако это время и возобновления прежних отношений. Воздержитесь от критики в адрес любимого, иначе новогодний вечер будет испорчен.ДеваВо всех делах удача будет на вашей стороне. Главное - не обольщаться и не расслабляться. В новогодний вечер откажитесь хотя бы от одной вредной привычки - сейчас это у вас непременно получится. Очередная попытка изменить свой имидж удастся, всем понравится ваш новый образ.ВесыНе исключено, произойдет то, что вы так давно планировали и ждали. Не бойтесь трудностей и не теряйте уверенность в себе при первой же неудаче - новый год начнется у вас с оптимистичной ноты. Не отвлекайтесь от домашних хлопот и не пренебрегайте общением с домашними - это вам сейчас необходимо.СкорпионЕсли в новогоднюю ночь вы загадаете желание и мысленно произнесете его под бой курантов, то оно вскоре сбудется, поскольку звезды для вас легли очень удачно. Не бойтесь дел, которыми раньше не занимались, - все получится. Если случится размолвка с кем-то из близких, примирение произойдет за общим праздничным столом.СтрелецВ жизни все вдруг начнет меняться. Ваше финансовое положение стабильное, в новый год вы вступите без долгов и невыполненных обязательств. Поэтому получится порадовать себя любимого подарком, о котором мечтали. Не исключено, что деловые отношения с кем-то из коллег перейдут в романтические.КозерогМощный энергетический подъем позволит вам без проблем справиться со всеми делами на работе и дома. Появившаяся уверенность в себе позволит избавиться от старых комплексов и понять, что вы достойны большего в жизни. Задумайте новые начинания и громче заявляйте о себе!ВодолейНе исключено известие в последние часы уходящего года, которое может изменить вашу жизнь в 2019-м. Возможно, вам предстоит неожиданная поездка, не отказывайтесь от нее - вас ждет сюрприз. Первые дни нового года располагают к размышлениям. И тогда, не исключено, вы сделаете важное открытие в своей жизни.РыбыДеловые вопросы решить в 2018 году окончательно не получится, многое останется недоделанным и недосказанным. Скорее всего, это к лучшему - придет новый год и все расставит по своим местам. В семье не всегда нужно высказывать свое мнение, иногда молчание - действительно золото.