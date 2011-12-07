Гороскоп на 2 - 8 ноября

Овен

Не исключены небольшие разногласия со второй половинкой. Просто вы стали меньше времени уделять друг другу. Постарайтесь исправить это в предстоящие праздничные выходные - запланируйте совместный отдых. Вот увидите - все быстро нормализуется.

Телец

Благоприятное время для внутренней работы над собой. Не делайте то, что не приносит вам удовольствия. Пересмотрите свое отношение ко многим событиям и не переживайте за то, что не в силах изменить. Постарайтесь больше узнавать нового и много двигаться.

Близнецы

Смело озвучивайте на работе свои идеи, вы сможете убедить руководство в правильности ваших предложений. В выходные не исключено, что родственники попросят вас о помощи - не отказывайте. Следите, чтобы домашние дела не отнимали много времени.

Рак

Благополучно все будет складываться на работе. Предложите свою помощь коллегам. Так вы быстрее справитесь со всеми делами и будете спокойно отдыхать в выходные дни. Не забывайте про утреннюю зарядку и правильное питание. Укрепляйте иммунитет.

Лев

На этой неделе уделите время для наведения порядка в доме. На работе покажите свои самые лучшие стороны. Выходные проведите с пользой - займитесь изучением иностранного языка или сходите в спортзал. Финансовое положение заметно улучшится.

Дева

Не исключено, что вам поручат срочную работу, но благодаря вашей внимательности и усидчивости это не займет у вас много времени. В выходные дни навестите родственников, с которыми давно не общались. Вас ждет много положительных эмоций.

Весы

Если есть потребность в дополнительных источниках дохода, то сейчас самое время заняться поиском. Вы непременно найдете то, что нужно. Выходные проведите дома, с близкими. Вместе наведите порядок, приготовьте что-то вкусненькое, посмотрите хороший фильм.

Скорпион

Звезды дают вам возможность реализовать то, что давно задумали. Избегайте стрессовых ситуаций, идите на компромисс в отношениях с близкими и коллегами. Пересмотрите свое питание, употребляйте больше фруктов и овощей, пейте больше жидкости.

Стрелец

Возникшие небольшие недоразумения в коллективе удастся быстро разрешить. Период праздников - удачное время для шопинга. Порадуйте себя новыми нарядами, купите что-то полезное для дома. Это все непременно вас порадует. В семье - полная гармония и взаимопонимание.

Козерог

В предстоящий период вам стоит прислушаться к собственной интуиции при совершении многих дел. Избегайте стрессов, следите за самочувствием. Пересмотрите свой распорядок дня, чтобы больше успевать и меньше нервничать. Свободное время уделите близким.

Водолей

Удачное время для разговора с руководством о вашем повышении. Все может сложиться самым удачным образом. Вечерами и в выходные дни занимайтесь тем, что доставляет вам радость. Для кого-то это творчество, для кого-то - занятия спортом. Больше гуляйте.

Рыбы

Подходящее время для перемен - смены работы или переезда на новое место жительства. Используйте все возможности, воплощайте мечты и не сомневайтесь - все к лучшему! Обратите внимание на то, что едите. Поищете в интернете рецепты вкусных и полезных блюд.