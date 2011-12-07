Гороскоп на 3 - 9 декабря

ОвенНе исключена вероятность деловой поездки, однако могут помешать семейные обстоятельства. Вам придется убеждать близких, что вы поступаете правильно, поставив деловые интересы выше семейных. На выяснение отношений с любимым уйдет много физических сил и эмоций. ТелецВ делах руководствуйтесь здравым смыслом и железной логикой, отбросив все чувства и эмоции, иначе неизбежна довольно серьезная ошибка. В личной жизни придерживайтесь однажды выбранной линии поведения, будьте постоянны и последовательны.БлизнецыЗвезды вам благоволят, поэтому все, что вы задумали на этой неделе, обязательно сбудется! Обратите внимание на свое здоровье, визит к врачу сейчас крайне желателен. Пусть яркая внешность нового знакомого не затмевает ваш разум - важно то, что в душе новой симпатии.РакНа этой неделе вас ждут неожиданности, которые заставят пересмотреть ваши планы. Придется действовать в команде, поскольку в одиночку ничего не получится - мало информации и недостаточно нужных контактов. Не верьте на слово никому, проверяйте любую информацию в личной беседе.ЛевБеспокойство на этой неделе вам доставят отношения с коллегами - не со всеми удастся найти общий язык. К тому же поступки некоторых вызовут у вас раздражение. В общении с любимым возможны сложности - близкий человек выскажет свое недовольство частой сменой вашего настроения. ДеваЛишняя деловая активность с вашей стороны сейчас совсем не нужна, лучше быть в общем потоке, и судьба вынесет вас куда нужно. Никого не подстраивайте под себя в угоду своему честолюбию: это грозит потерей вашего авторитета. Не следует погружаться в свое прошлое.ВесыВсе дела этой недели потребуют много времени, поэтому на личную жизнь придется махнуть рукой. Кое-что удастся сразу, а кое-что придется вскоре переделывать. Сможете восстановить мир в отношениях с близкими - это значительно улучшит ваше настроение и самочувствие. СкорпионОбострится ваша интуиция. Она сейчас вам необходима при решении вопросов, связанных с профессиональной деятельностью. Не допускайте промахов в работе - это даст шанс недоброжелателям подставить очередную подножку. Верьте только тому, что увидели или услышали сами. СтрелецВы в отличной физической форме, работоспособны и оптимистичны. Наконец-то определили для себя приоритет и готовы к реализации задуманного. В личной жизни учитывайте ошибки своего прошлого, чтобы снова не обжечься: впереди у вас новая влюбленность.КозерогВсе в вашей жизни сейчас спокойно и размеренно. Это результат вашей работы над собой и следствие того, что вам удалось вычеркнуть из жизни все, что мешало и раздражало. Не беритесь за выполнение задачи, которую перед вами неожиданно поставят, - это потребует от вас много сил и времени.ВодолейОтсутствие времени заставит собраться, и вы сделаете значительно больше того, что запланировали. Обстоятельства сложатся так, что главное дело этой недели пройдет без вашего участия, но выгоду вы все равно получите. В любовных делах избегайте мелочности.РыбыПроблемы обступят вас со всех сторон, но не нервничайте и не раздражайтесь. Все заканчивается, пройдет и эта черная полоса. Главное, не концентрируйтесь на своих неудачах, откройте душу близкому человеку - его поддержка поможет вам избежать депрессивного состояния.