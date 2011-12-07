Гороскоп на 31 мая - 6 июня

Овен

Начало этой недели принесет удачу в делах, связанных с благоустройством жилища. Со вторника по четверг стоит избегать нежелательных встреч: высок риск серьезной ссоры. Приятные сюрпризы в отношениях ожидают вас в конце недели. Велика возможность встретить свою любовь.

Телец

Не провоцируйте конфликты на работе и дома. Активное общение со старыми друзьями, знакомство с новыми интересными людьми, восстановление прошлых дружеских связей — от всего этого можно устать. Найдите силы на общение со своей половинкой, иначе можете ее потерять.

Близнецы

Все важные дела стоит закончить в понедельник. Рутина отнимет массу сил, самочувствие может ухудшиться. В пятницу, а также в выходные, поход по магазинам поднимет настроение удачными покупками. Отнеситесь внимательнее к еде и напиткам — есть риск получить отравление.

Рак

Трудовой энтузиазм с начала недели позволит достичь незаурядных высот в профессии. Наиболее удачным окажется период для тех, кто занимается предпринимательской деятельностью. Посещение бассейна, тренажерного зала или занятий по йоге повлияют на смену имиджа.

Лев

Меланхолия и созерцательность усилят пессимистичный настрой начала недели. Вплоть до пятницы все будет видеться в темных тонах В конце недели проблемы уладятся. Вы насладитесь приятным времяпрепровождением на природе или в кругу родных, наметите планы на следующую неделю.

Дева

Вас ожидает довольно напряженная неделя — могут возникнуть проблемы в отношениях из-за неудачно сказанного слова, непредвиденные ситуации с партнерами по бизнесу. Будьте внимательны и осторожны, особенно во время поездок или выходов на природу. В воскресенье все придет в норму.

Весы

Нерешительность, низкая самооценка не дадут изменить существующий порядок вещей. Поэтому заявите о себе: назначьте сами свидание, примите участие в конкурсе, соревновании. При приложении максимальных усилий вы достигнете любой конкретно поставленной цели на работе и в любви.

Скорпион

Отнеситесь лояльнее к партнеру и не скандальте с ним, иначе расстанетесь. Желание путешествовать, узнавать дальние страны может подтолкнуть к изучению иностранного языка или появлению нового увлечения. Будьте осторожны с колюще-режущими предметами — мелкую травму можно получить и дома.

Стрелец

Пик активности в начале недели позволит сделать много полезного. Новые связи и появившаяся подработка улучшат денежные дела, но приведут к конфликтам в семье. Держите себя в руках, не провоцируйте близких. В выходные сможете улучшить взаимоотношения или получить приглашение на свидание.

Козерог

Вплоть до пятницы неделя очень продуктивна: переделаете массу важных дел, обзаведетесь хорошими контрактами и успешно проведете деловые переговоры. В конце недели внимательнее отнеситесь к своему здоровью — есть риск простудиться. Новое знакомство может перерасти в роман.

Водолей

Карьеристам предоставятся все шансы достичь серьезных успехов, включая совершенно новый уровень доходов, в первые дни недели. Как можно больше общайтесь — собеседники помогут все решить более эффективно. Романтическая встреча не принесет желаемых результатов.

Рыбы

Отличная неделя для любых начинаний. Вы покажете себя квалифицированным специалистом. В пятницу и субботу могут неожиданно поступить деньги или предложение, которое укрепит финансовое положение. В выходные постарайтесь отдохнуть на природе или с друзьями.