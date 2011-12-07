Гороскоп на 4 - 10 февраля

ОвенВозможны яркие события. Не исключены новые знакомства, одно из них может привести к серьезным отношениям. Выходные удастся провести с друзьями вне города. В последний месяц зимы вам захочется перемен в имидже, начните хотя бы с обновления гардероба.ТелецВас угнетает невозможность завершить дела прошлой недели (по вашей вине!), неопределенность в отношениях с близким человеком. Следует собраться и начать действовать активней. Во второй половине недели решится вопрос с работой. Порадуют домашние.БлизнецыЖизненный тонус повышен, вы прекрасно себя чувствуете, полны новых планов и надежд. Обстоятельства на работе сложатся в вашу пользу. Наладятся отношения с коллегами, и вы поймете то, чего раньше в них не понимали. А человек, которого всерьез не воспринимали, поможет вам.РакВдруг потянет на неожиданные и рискованные поступки. Главное сейчас - не терять голову и соотносить свои возможности с реальностью. Особенно осторожно следует быть в личной жизни: ваша чрезмерная настойчивость может привести к полному разрыву.ЛевЗатянувшийся семейный спор наконец-то будет решен, и это приведет к улучшению отношений между супругами. Командировка или поездка на отдых будут не только успешны, но и принесут много новых впечатлений и знакомых. Кстати, один из попутчиков может оказаться давним знакомым.ДеваНеобходимы срочные меры по поддержанию иммунитета! Поэтому противопоказано нахождение в людных местах, нужно строго соблюдать личную гигиену. Выходные придется провести дома, что может вызвать недовольство любимого или друзей, с которыми наметились интересные планы.ВесыСильно тяготит одиночество, возникнет желание вырваться из привычного круга. И это осуществимо! Новый знакомый с удовольствием поддержит вас и составит приятную компанию. Придется немного пофантазировать и потратиться ради важного семейного торжества.СкорпионТолько к середине недели удастся решить трудную проблему. Но нерешенные вопросы все же останутся. Остальное время придется посвятить домашним заботам и хлопотам, причем иногда в ущерб работе. Возникнет необходимость примирения старших и младших в семье.СтрелецВас захватит водоворот событий, будет много общения. Вы узнаете удивительные новости, которые поразят; неожиданно откроется старый обман. Увы, не все радуются вашим успехам, найдется и тот, кто не прочь подставить вам ножку. Любимый выскажет свое полное обожание.КозерогНа работе намечаются перемены. А чтобы они стали для вас благоприятными, необходимо показать себя с лучшей стороны именно на этой неделе, выполнив ответственное поручение, от которого отказались многие. Финансы не беспокоят, можно приобретать крупную вещь.ВодолейНа вас навалится физическая и эмоциональная усталость. Стоит наконец подумать и о себе - попробуйте сбросить с плеч груз ненужных обязанностей и чужих забот, дайте себе небольшую передышку. И тогда сможете (но с посторонней помощью) успешно справиться с делами следующей недели.РыбыНеделя окажется для вас спокойной: на работе все идет своим чередом, домашняя обстановка греет. Будет достаточно времени для прогулок и занятий любимым делом или спортом. В результате вам удастся добиться душевного равновесия и хорошей физической формы.