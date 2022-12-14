 Wildberries запустил в Казани маркетплейс сервисных услуг
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Wildberries запустил в Казани маркетплейс сервисных услуг

Речь идет об услугах по сборке, установке и подключению мебели, сантехники, бытовой техники и т.д.

Город
14 декабря 2022  13:08
Автор:
Эдуард Салихов

Wildberries запустил в Казани маркетплейс сервисных услуг. Он также доступен жителям других крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. Об этом «ТАСС» сообщили в пресс-службе компании. 

Речь идет об услугах по сборке, установке и подключению мебели, сантехники, бытовой техники и т.д. Стоимость услуг составит от 1,5 тыс. до 9 тыс. рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что Wildberries заключил контракт с «Ак Барсом». Соглашение заключено сроком на 3 года. Маркетплейс получил статус официального дистрибьютора продукции «Ак Барса». Теперь на Wildberries можно заказать спортивную одежду, аксессуары и атрибутику клуба.

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