Wildberries запустил в Казани маркетплейс сервисных услуг. Он также доступен жителям других крупных городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. Об этом «ТАСС» сообщили в пресс-службе компании.

Речь идет об услугах по сборке, установке и подключению мебели, сантехники, бытовой техники и т.д. Стоимость услуг составит от 1,5 тыс. до 9 тыс. рублей.

Ранее «КВ» сообщали, что Wildberries заключил контракт с «Ак Барсом». Соглашение заключено сроком на 3 года. Маркетплейс получил статус официального дистрибьютора продукции «Ак Барса». Теперь на Wildberries можно заказать спортивную одежду, аксессуары и атрибутику клуба.