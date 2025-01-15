Winter Fest Ильи Авербуха в Казани: ледовое шоу и мастер-классы

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Город
15 января 2025  14:20

Фото: kzn.ru

17 января в парке «Черное озеро» в Казани состоится масштабный зимний фестиваль Winter Fest, организованный известным фигуристом Ильей Авербухом. Гостей ждут яркие выступления звезд фигурного катания, мастер-классы и розыгрыши призов.  

Программа фестиваля начнется в 12:00 с открытого мастер-класса от самого Ильи Авербуха — олимпийского призера, чемпиона мира и Европы. Для участия необходима предварительная регистрация.  

В 17:00 на льду парка стартует ледовое шоу, которое станет главным событием дня. В программе — выступления легендарных фигуристов, включая Алексея Ягудина, Татьяну Тотьмянину и Максима Маринина, а также Албену Денкову и Максима Ставиского. Зрители увидят ледовый балет «Ледовая симфония» под руководством Анастасии Игнатьевой и выступления юных талантов из Казани.  

Помимо шоу, гости смогут покататься на коньках, согреться горячим чаем и принять участие в розыгрыше подарков от партнеров фестиваля. Вход на все мероприятия свободный.  

Winter Fest 2025 проходит в шести городах России, включая Казань, Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск и Самару. Не упустите шанс окунуться в атмосферу зимнего праздника!

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Winter Fest Ильи Авербуха в Казани: ледовое шоу и мастер-классы
Winter Fest Ильи Авербуха в Казани: ледовое шоу и мастер-классы
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