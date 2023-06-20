Глава Минцифры РТ: «Хочу поблагодарить IT-армию Украины за бесплатный аудит нашей защиты»

Бесплатным аудитом организации IT-защиты назвал кибератаку правительственных сайтов Татарстана министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Хочу поблагодарить IT-армию Украины за бесплатный аудит организации нашей защиты, -ответил он на вопрос журналистов, касающийся работы правительственных сайтов. – Вчера была беспрецедентная атака. Чтобы вы в цифрах понимали, мы такую атаку с 2022 года ни разу не видели. На одну систему более млн запросов в секунду. Это в 2 тыс. раз больше среднестатистических».

На данный момент «штатно» работают такие сайты, как портал госуслуг, сайт Раиса РТ, электронный документооборот.

«Вчера мы видели сбои с доступом в интернет сотрудниками министерств и ведомств. Это было временно решение, чтобы соблюсти целостность нашей системы», – отметил он.

По словам министра, для кибератак в Татарстане были выбраны 4 тыс. целей.

«По нашим оценкам, IT-армия Украины потратила на это где-то около $ 100 тыс. Это обходится им в сутки в $100 тыс. чтобы такую атаку произвести. На текущий момент их цели не достигнуты», – резюмировал Хайруллин.

Спикер отметил, что сегодня целями кибератак стали ресурсы Пермского края и Нижегородской области.