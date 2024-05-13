Халяль-маркет 14 мая откроет работу международного форума «KazanForum»

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Республика
13 мая 2024  17:10
Автор:
Эндже Гарафиева

Завтра, 14 мая, в агропромышленном парке «Казань» состоится открытие международной ярмарки халяльной продукции Kazan Halal Market. Таким образом будет дан старт работе XV Международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024».

На ярмарке будет представлено больше 4,5 тысячи товаров из разных стран мира, можно будет ознакомиться с ними и приобрести продукты питания, косметику, одежду, аксессуары и товары для дома. Открытие выставки запланировано на 8:00, завершится ярмарка в 19:00.

Продукция сертифицирована как халяль и прошла дополнительную проверку комитета по стандарту «Халяль» при Духовном управлении мусульман Республики Татарстан. Эта же организация обеспечила соответствие всех торговых точек нормам халяль, включая полное исключение свинины, тщательную очистку помещений и оборудования, ремонт и оборудование туалетных комнат для омовений, а также организацию разделённой молельной комнаты.

Отдельный раздел ярмарки под брендом «Татар базары» объединит 57 компаний из регионов РФ, представляющих продукцию АПК, в том числе мясо конины, деликатесы, консервы, продукцию пчеловодства, бахчевые культуры, целебные травы, чаи, варенье, национальную одежду и народные промыслы.

В прошлом году мероприятие посетили 40 тысяч гостей, а участники продали товары на сумму более 20 млн рублей.

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