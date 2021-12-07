Хирург РКБ организовал фотовыставку в ординаторской

Врач казанской РКБ, сердечно-сосудистый хирург Андрей Захаров организовал небольшую фотовыставку в ординаторской больницы. Фотографии окружающего мира он делал на протяжении всей своей жизни. Об этом представители РКБ рассказали в Instagram медучреждения.

«На выставку может зайти любой желающий. Посмотреть фотографии можно с 8 утра до 4 вечера в будние дни, с разрешения врача, так как выставка находится в ординаторской аритмологов», – сообщили «КВ» в пресс-службе РКБ.

Кроме городской архитектуры, Андрей Захаров запечатлел на пленку сотрудников РКБ. На фотографиях можно увидеть медиков больницы Алексея Дычека, Ирека Кадырова, Юрия Широбокова, Сергея Ерёмина и самого Андрея Захарова

Искусством фотографии 48-летний врач занимается с детства. В РКБ Андрей Захаров работает с 2012 года, то есть уже 9 лет, поделились в пресс-службе.