Хирурги Челнов спустя 28 лет восстановили жителю возможность полноценно питаться

Специалисты горбольницы №5 провели уникальную операцию, благодаря которой 28 лет спустя житель Набережных Челнов Фархат Фазулзянов смог вернуться к нормальному питанию и улыбке. Сообщает ГТРК «Татарстан» со ссылкой на пресс-службу медучреждения.

Трагедия произошла с Фархатом в 1996 году, когда он получил серьезные травмы и ожоги, охватившие 70% его тела, вследствие взрыва грузового автомобиля с топливом. После этого последовали более 15 операций, однако он долго не мог открывать рот и питался только жидкой пищей через трубку. Переход к еще одной операции был очень трудным шагом для мужчины, который искал врача, которому смог бы доверять.

«Я не осмеливался решиться на операцию почти три десятка лет. Но позже с супругой узнали о замечательном челюстно-лицевом хирурге Баине Демкине в Набережных Челнах. Я пришел на консультацию, и после осмотра и беседы понял, что это именно тот специалист, кому я могу довериться», — вспоминает Фархат Габделхаевич.

После всестороннего обследования врачами был установлен диагноз – полный анкилоз височно-нижнечелюстных суставов, что означало, что нижняя челюсть Фархата срослась с черепом, и он не имел возможности открыть рот.

«По результатам компьютерной томографии мы обнаружили полный анкилоз с обеих сторон. Травма привела к тотальной дисфункции челюсти, и она зафиксировалась в одном положении. Суставы были полностью отсутствуют», — поясняет специалист.

Фархаду предложили провести операцию в крупнейших медицинских учреждениях страны, но он решил остаться в родных стенах Набережных Челнов. Это потребовало значительной подготовки: анестезиологи задумывались о том, как осуществить интубацию трахеи при почти закрытом рте, и где изготовить индивидуальные суставы для пациента. Техники из Москвы занимались созданием эндопротезов, и проект был завершен в начале апреля, после двух месяцев работы.

Кандидат медицинских наук, анестезиолог-реаниматолог Динар Халиуллин осуществил интубацию трахеи с первого раза с помощью назотрахеального видеоэндоскопического метода. Челюстно-лицевые хирурги провели остеотомию, отделив нижнюю челюсть от черепа с помощью высокоточных разрезов.

Операция продолжительностью 7 часов стала значительным достижением для медицины Татарстана: индивидуальные эндопротезы были установлены пациенту с такими сложными травмами впервые.

«Операция длилась 7 часов. Мы установили эндопротезы и проверили подвижность челюсти, которая на этом этапе могла открываться на 2 сантиметра. Таким образом, спустя 28 лет, пациент смог без проблем воспринимать любую пищу. После этого ему была назначена реабилитация, включая физиотерапию и механотерапию. Теперь он вернулся к нормальной жизни: челюсть работает, как будто травмы никогда и не было — именно этого результата мы и стремились достичь», — отметил Баин Демкин.

Сейчас Фархат наслаждается любимыми блюдами. В тот же вечер после операции он впервые за долгое время с удовольствием отведал шашлык, вспоминая утраченные вкусы. Он искренне благодарит врачей горбольницы №5 за ту работу, которая сделала невозможное реальностью и вновь принесла радость в его жизнь.