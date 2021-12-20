«Хитобои» и клоун-мим: программа новогодних елок в Казани

В Казани уже стартовал новогодний марафон праздничных событий в нашем городе. На прошлой неделе столицу Татарстана постели всероссийский Дед Мороз на настоящем стилизованном паровозе. Радушную программа для него и юных гостей устроили творческие коллективы программа продолжалась целый день на перроне центрального вокзала.

Подробнее о том, какая программа новогодних елок запланирована в городе – читайте в нашем материале.

Фудкорт и телега с подарками

На этой неделе казанцы погрузятся в атмосферу предстоящего праздника. Начиная с сегодняшнего дня и до окончания январских праздников для жителей и гостей города пройдет 160 различных развлекательных мероприятий. Елочные городки будут работать в каждом районе города, всего их будет 115.

В сквере Зайни Султан откроется 15-метровая елка путь, которой проложен через сказочно-арочный тоннель, украшенный гирляндами и лапником. Гостей ждут фотозоны, телега с подарками, фудкорт и детская игровая площадка.

23 декабря пройдет открытие новогодней елки на Комсомольской площади в Дербышках. Гостей будут развлекать концертной программой, зимними забавами и пригласят в дом Деда Мороза для семейных фотографий. Тут же пройдет акция «Добрая Почта».

Будет установлена елка и в сквере на Советской площади, ее открытие с детской программой запланировано на 26 декабря. Новогоднюю елку установят и в сквере Карбышева, эту территорию также украсят праздничной инсталляцией.

Продолжит свою работу в Советском районе клоун-мим «Добрый Советский». Персонаж появится в самых необычных новогодних местах района.

Музыкальный паровозик и резиденция Деда Мороза

Центральная елка Авиастроительного и Ново-савиновского района начнет свою работу 23 декабря в парке «Крылья Советов». На сцене пройдет интерактивная программа с участием Деда Мороза и Снегурочки. В парке будут работать карусели, а по территории общественного пространства можно будет прокатиться на музыкальном паровозике.

Впервые 9-метровая ель появится и в сквере «Авангард», праздник двора с участием различных городских творческих коллективов «Новогодний переполох» пройдет 22 декабря. А 23 декабря зажжется в сквере у Филармонии. Аллеи будут украшены символикой района, а все желающие смогут поесть на фудтраке и прокатиться на горках.

В парке «Сосновая роща» появится 20-метровая елка, здесь же будет каток и ледовый лабиринт. Открытие праздничных мероприятий для жителей Кировского и Московского района запланировано на 27 декабря.

Главную елку откроют уже 24 декабря

Главная елка в Казани у Центра семьи «Казан» зажжется 24 декабря. В программе запланированы праздничные мероприятия и концерт. В городе начали вести активную подготовку к новогодним праздникам, с сегодняшнего дня и до конца январских каникул пройдут более 160 мероприятий. Елочные городки будут организованы во всех районах столицы Татарстана.

На протяжении всех школьных каникул на в общественных пространствах и дворах состоятся необычные спектакли, их представят две труппы казанской творческой студии «Оперение». В формате интерактива они расскажут об истории города.

Встретить новый год можно будет на двух площадках. На катке в парке «Черное озеро» будет организована праздничная концертная программа и трансляция новогодних обращений президентов России и Республики Татарстан. Арендовать коньки в новогоднюю ночь можно будет до 2:00, а сама программа будет идти до 3:00.

На центральной елке у Чаши новогодние шлягеры и популярные мелодии исполнят у центра семья «Казан» вместе с казанцами группа «Хитобои» и ансамбль «Веселые Волгари». Программа продлится до 3:00 утра 1 января.