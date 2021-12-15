Хлам из прошлого или новомодный «хендмейд»: какими игрушками украсить елку в 2021 году

Игрушки СССР

Поиск необычных новогодних игрушек по выгодной цене можно начать с сайтов бесплатных объявления. Так, мониторя один из таких сервисов, корреспондент «КВ» наткнулась на продавца Татьяну. Женщина продавала советские игрушки для украшения елки. Ассортимент у нее достаточно большой, здесь можно приобрести игрушки в виде животных, сосулек и шишек. Есть разрисованные шары, конус для верхушки елки, также есть игрушки из пены. Производили елочные украшения из ее коллекции с 1960-х до 1980-х годов.

В диалоге с Татьяной выяснилось, что она не коллекционирует игрушки, а продает их из-за того, что «их очень много». В основном изделия приобретают коллекционеры, поделилась женщина.

«У меня покупают как раз коллекционеры или для оригинального подарка» — сказала она.

Цены на игрушки варьируются от размера и от редкости изделия.

Фото: © tatr-inform



Шарик-шарманка

В Instagram-аккаунте флористики sisters_kzn собрали особенную коллекцию новогоднего декора. Мастера тут разработали гигантские шары, которыми можно украсить не только елку, но интерьер квартиры или дома.

Также в их ассортименте есть стеклянные венки, карамельные грозди и бисерные сердца.

Что действительно привлекает глаз — это игрушка-шарманка. Она не только может украсить елку, но и сыграть мелодию. Ее можно повесить на елку, завести и наслаждаться приятной атмосферой. Сам шарик разрисован в новогодней тематике.

Фото: © скриншот

Елочные игрушки из мыла

Необычные украшения для елки нашлись в аккаунте _mandarinka_kzn. Казанская рукодельница изготавливает игрушки из мыла, дополняя композицию настоящим апельсином и корицей. Эти элементы наполняют комнаты новогодним ароматом.

Игрушка может стать как украшением для елки, так и просто дополнить декор дома.

Фото: © скриншот

Ватные игрушки

Необычным на сегодняшний день, но обязательным атрибутом советских елок были ватные елочные игрушки. В 2021 году на полках магазинов редко найдешь изделия из ваты, но все-таки приобрести такие игрушки можно у локальных производителей.

Так, мастер Ольга (инстаграм-аккаунт vatochky) изготавливает подарочный ватные елочные игрушки Деда Мороза, Снегурочки, животных.

Каждая работа Ольги как-будто оживает. Игрушки выглядят реалистично за счет мелких деталей. Например, на платье героини сказки Аленушки вытканы мелкие цветочки.

Высота каждой игрушки 11 см, даже при таком размере мастер отлично передает характер героя.

Каждое изделие сделано из ваты, текстиля и ручной вышивки.

Фото: © скриншот



Шары из бархата

Каждая игрушка производителя elochnye_radosti сделана в единственном экземпляре. Такие шарики будут выглядеть на елке очень нарядно и роскошно.

Цветовая гамма шаров разнообразна — на любой вкус и цвет. Украшают бархатные игрушки холодный блеск камней и жемчуг.