Хочешь искупаться ради селфи - оставайся дома

Купание на Крещение - традиция народная, а не церковная. Сколько раз погружаться, мочить ли при этом голову, Церковь не знает. Но точно известно, что традиция погружения в ледяную воду не избавляет от грехов, порчи и сглаза, в которые, кстати, Церковь не верит. Об этом шла речь накануне православного праздника на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Открыл мероприятие заместитель руководителя Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Юрий Венедиктов. Он отметил, что в прошлом году в Татарстане происшествий во время народного купания в иорданях допущено не было, чего нельзя сказать о других регионах. Он напомнил случай, когда в самодельную прорубь на глазах у всей семьи нырнула женщина. Тело ее нашли много дней спустя. Такой пример должен быть очень поучительным для всех, кто решил искупаться в местах, не предназначенных для этого.

На водоемах, специально оборудованных для крещенского купания, будут дежурить экстренные службы. Сотрудники полиции проследят за тем, чтобы на льду не собиралось много народа, а спасатели будут мерить толщину льда и сообщать размер безопасной нагрузки. Также правоохранители станут следить за тем, чтобы среди купающихся не было пьяных граждан. Медики готовы оказать первую помощь при несчастных случаях на воде.

«В 34 муниципальных образованиях республики с 19 января будут организованы 99 мест для купания. Из них 29 на реках, 33 на озерах и прудах, 37 купелей на родниках с глубиной до 1,5 метра. А также в пяти районах (Алексеевском, Бавлинском, Бугульминском, Дрожжановском и Пестречинском) запланированы омовения и обливания в чанах. Всего таких мест 16, и в общий список мест купания они не вошли», - отметил Венедиктов.

В ночь с 18 на 19 января из 99 будут действовать 53 места. Традиционно наибольшее количество участников ожидается в 12 муниципальных образованиях, но больше всего в Казани и Челнах.

Юрий Венедиктов напомнил, что иордань должна иметь деревянные дно и боковые стенки, ступеньки, перила, что исключает возможность утопления человека и ухода на дно водоема. Кроме этого, должны быть наготове спасательный круг, веревка, багор, спасательное кольцо с линем «конец Александрова», пункт обогрева. Кстати, планируется установить для обогрева 78 палаток, в 25 местах предусмотрен автотранспорт, в 19 местах будет обогрев в рядом находящихся помещениях. Важно понимать, что запрещается купаться в состоянии алкогольного опьянения, нырять, звать на помощь без необходимости, приводить с собой животных, отпускать одних купаться детей и подростков.

В проруби можно находиться не более минуты, а еще лучше всего 10 секунд, которых достаточно для трехкратного традиционного погружения.

Кстати, как рассказал журналистам настоятель храма Блаженной Ксении Петербургской, руководитель миссионерского отдела Казанской епархии иерей Александр Ермолин, каких-то конкретных требований к погружению в воду у Церкви нет: один раз или три - личное дело каждого. Более того, вода в водоемах, по его словам, освящается вовсе не для купания, а для того, чтобы верующие могли набрать ее домой. Традиция купаться на Крещение пришла из теплой страны, где сейчас, согласно данным Гисметео, более 15 градусов тепла. Это паломники решили купаться там, где они живут, поэтому окунаться приходится в ледяную воду.

Отец Александр отметил, что купаться можно тем, кто постился, ходит в церковь, причащается и исповедуется. Для них это будет еще один шаг на пути веры. Но тем, кто планирует обновить свои соцсети фотографиями из иордани, он рекомендовал оставаться дома. Тем более что процесс купания не освобождает от грехов, порчи и сглаза. Да и небезопасно это для здоровья - вот так, неподготовленным, лезть в ледяную воду.

Что касается освященной воды, чаны с ней будут стоять в храмах еще несколько дней - до конца недели. Не стоит создавать очередь, давку, стараясь попасть к чану первым. «После такого поведения крещенская вода пойдет не во благо, а лишь усугубит грехи», - отметил иерей Александр.