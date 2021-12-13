 Хоккеиста «Ак Барса» Воронкова выписали из больницы после травмы головы
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Хоккеиста «Ак Барса» Воронкова выписали из больницы после травмы головы

Сейчас форвард временно не видит левым глазом.

Истории
13 декабря 2021  09:41
Автор:
Эдуард Салихов

Хоккеист казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков, получивший травму головы в матче с уфимским «Салаватом Юлаевым», выписан из больницы. Спортсмен продолжит восстановление под присмотром клубных врачей. Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте казанского клуба.

В конце второго периода Воронков получил удар в голову от игрока уфимцев Петра Хохрякова. Форвард упал на лед и не смог дальше играть. Его унесли со льда на носилках и сразу госпитализировали с арены. 

«Спасибо всем за поддержку, сейчас чувствую себя нормально. Меня отпустили из больницы, буду восстанавливаться под наблюдением врачей в клубе», – сказал хоккеист. 

Он добавил, что пока не видит левым глазом, но надеятся вернуться на лед как можно быстрее.  

Напомним, что матч «Ак Барс» – «Салават Юлаев» казанский клуб проиграл со счетом 4:2. Это первая победа уфимского клуба над «Ак Барсом» в «зеленом дерби» за последние семь лет.

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