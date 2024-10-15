Хоккеисты «Ак Барса» готовятся к встрече с «Трактором» в Челябинске

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Спорт
15 октября 2024  16:05

Завтра, 16 октября, казанский хоккейный клуб «Ак Барс» проведет встречу с «Трактором» в Челябинске в рамках чемпионата КХЛ. Начало матча запланировано на 17:00 часов по московскому времени.

На данный момент «Трактор» занимает первую позицию в «Восточной» конференции, хотя в своем последнем поединке команда потерпела поражение от «Авангарда» с результатом 1:3.

Что касается «Ак Барса», он располагается на четвертом месте в таблице «Востока». В недавнем матче казанцы одержали победу над «Металлургом» со счетом 5:0.

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