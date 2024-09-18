Хоккеисты «Ак Барса» призвали татарстанцев соблюдать ПДД

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Республика
18 сентября 2024  18:23
Автор:
Эндже Гарафиева

Хоккеисты клуба «Ак Барс» обратились к татарстанцам с призывом соблюдать правила дорожного движения. Видеозапись с обращением спортсменов опубликовала Госавтоинспекция республики.

Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов призвал татарстанцев соблюдать скоростной режим на дорогах, а главный тренер Анвар Гатиятулин подчеркнул, что дорога – это не место для гонок, а ответственность каждого водителя.

Спортсмены напомнили о важности перехода дороги только в безопасных местах, о необходимости сопровождать детей при переходе, а также о правильном использовании детских автокресел.

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