Хоккеисты «Ак Барса» встретились с Миннихановым перед стартом матчей КХЛ

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Спорт
27 августа 2024  15:49
Автор:
Эндже Гарафиева

Раис Татарстана Рустам Минниханов встретился с хоккейным клубом «Ак Барс» на спортивной базе команды в Казани. Встреча традиционно проходит перед началом нового сезона КХЛ.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Минниханов подчеркнул, что «Ак Барс» является настоящим брендом республики, и Татарстан гордится своим хоккеем. Он выразил поддержку новому главному тренеру команды – Анвару Гатиятуллину, отметив, что перед командой стоят максимальные задачи.

 Фото: © пресс-служба Раиса РТ

Гатиятуллин, в свою очередь, заверил, что команда провела хорошую подготовительную работу и готова к новому сезону.

В завершение встречи лидер команды Дмитрий Яшкин вручил Рустаму Минниханову брендированную одежду с символикой клуба.

Первый матч «Ак Барса» в сезоне 2024/2025 состоится 5 сентября в Уфе против «Салавата Юлаева».

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