В РТ планируют урегулировать развитие креативных индустрий

В Татарстане планируется формирование эффективной структуры для организации и роста креативных (творческих) индустрий, которые будут частью креативной экономики региона. В настоящее время проект соответствующего законодательного акта проходит антикоррупционную экспертизу.

По инициативе властей республики предполагается создание благоприятных условий для появления инновационных идей и знаний, что позволит расширить возможности для самореализации участников индустрии. Также в проекте акцентируется внимание на устранении преград для дальнейшего развития, а также на создании необходимой инфраструктуры для профессиональной ориентации молодежи и других заинтересованных групп. Это в свою очередь должно способствовать повышению уровня занятости населения.

В законопроекте выделяются четыре категории креативных индустрий:

— Индустрии, основанные на историко-культурном наследии, включая народные художественные промыслы, ремесла и музейные экспонаты.

— Индустрии, связанные с произведениями литературы и искусства, а также с издательской и исполнительской деятельностью.

— Индустрии информационно-телекоммуникационных технологий, среди которых создание и распространение информации, аудиовизуальные сервисы, видеоигры, СМИ и PR.

— Индустрии прикладного творчества, охватывающие производство одежды, аксессуаров, декоративно-прикладное искусство, дизайн, архитектуру и гастрономию.

Согласно новому законопроекту, к субъектам креативных индустрий будут отнесены самозанятые, юридические лица и индивидуальные предприниматели, которые смогут подтвердить соответствие установленным критериям. Все зарегистрированные участники будут внесены в специальный реестр.

Кроме того, проект закона определяет инфраструктуру и меры поддержки, доступные для этих предпринимателей и самозанятых лиц.